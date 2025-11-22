Де будуть грози та аномально тепла погода, а в яких областях вдарять морози
- У західних областях України на вихідних 22 – 23 листопада очікуються сніг, мокрий сніг, місцями з дощем, а в Карпатах – хуртовина.
- У південній та східній частинах очікується тепла погода без значних опадів, з температурами в межах +12…+21 градусів вдень.
Погода в Україні вихідних характеризуватиметься температурними контрастами, коливаннями атмосферного тиску, часом з поривчастим вітром. Водночас для частини областей прогнозують морози і сніг.
Таку негоду варто чекати у західних областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Яка погода буде на вихідних 22 – 23 листопада?
Субота, 22 листопада
У західних областях будуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями з дощем. У Карпатах можливі значні опади, хуртовина, налипання мокрого снігу. Температура повітря протягом доби буде в межах -2…+3 градуси.
У північних областях очікуються короткочасні дощі, подекуди також можливі грози та туман. Температура повітря коливатиметься в діапазоні +4...+9 градусів уночі, вдень стовпчики термометрів покажуть +5...+12.
У центральних областях буде тепла погода з невеликими короткочасними дощами, можливий туман. У нічні години температура повітря буде +7…+12, вдень показники будуть дещо вищими, очікується +12…+17 градусів.
У південних областях погода буде мінливо хмарною, проте будь-яких опадів не прогнозують. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах +7…+12 градусів. У денний час вона буде +12…+17 градусів.
У східних областях очікується незначний дощ, проте лише вночі, вдень опадів не буде. Уночі температура повітря становитиме +7…+12 градусів. А от у денні години стовпчики термометрів покажуть +12…+17 градусів.
Неділя, 23 листопада
У західних регіонах очікується сніг, мокрий сніг, подекуди з дощем. Також на цій території можливі туман, налипання мокрого снігу та ожеледиця. Температура повітря протягом доби знову буде у межах -2…+3 градусів
У північних регіонах лише вдень очікуються незначні короткочасні дощі та можливі грози. У нічні години температура повітря становитиме +2…+7 градусів. Удень, згідно з прогнозом, вона буде в межах +3…+9 градусів.
У центральних регіонах опадів очікувати не варто, але є попередження про туман. У нічний час стовпчики термометрів покажуть +6…+11 градусів. Водночас вдень температура повітря буде в межах +10…+16 градусів.
У південних регіонах та Криму погода буде хмарною, істотних опадів не очікується. Температура повітря протягом ночі буде +7…+12 градусів. Удень очікується +14…+19 градусів. У Криму пригріє до 21 градуса.
У східних регіонах цієї доби очікується тепла та суха погода, без значних опадів. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +4…+9 градусів. У денні години цим областях варто очікувати +10…+15 градусів.
Що прогнозували раніше?
Нагадаємо, рятувальники попереджали, що у кількох областях України прогнозують значне погіршення погодних умов. Невдовзі частину регіонів накриють рясні опади, попереджають про ожеледицю.
Ще повідомляли, що у західних областях температура уночі становитиме від 1 градуса тепла до 1 градуса морозу. Вдень там теж будуть морози, температура буде від 1 градуса морозу до 3 градусів тепла.