Майже всюди осінні дощі та місцями пориви вітру: прогноз погоди в Україні 30 вересня
29 вересня, 16:48
3

Майже всюди осінні дощі та місцями пориви вітру: прогноз погоди в Україні 30 вересня

Дар'я Смородська

Погода в Україні у вівторок, 30 вересня, буде дощовою майже на всій території. Місцями також можуть бути сильні пориви вітру.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 30 вересня?

Осінь вже починає нагадувати про себе дощами та більш прохолодною погодою. 30 вересня на небі не буде видно сонця, лише інколи промені прориватимуться крізь хмари. В Одеській та Миколаївській областях помірні дощі прогнозуються вночі, а вдень опади пройдуть в решті регіонів. Дощі цього дня не очікують лише на Північному Сході та Сході країни.

У вівторок, 30 вересня, вітер буде переважно східний, силою 7 – 12 метрів за секунду. Однак центральні, південні та східні області місцями накриє вітер 15 – 20 метрів за секунду.

Уночі синоптики прогнозують температуру повітря від 4 до 9 градусів тепла. Вдень в Україні переважатиме температура +9...+14 градусів. Тепліше буде на Закарпатті та крайньому Півдні – там прогріється до +17 градусів.

На високогір'ї Карпат може випасти мокрий сніг, а температура вночі та вдень сягатиме близько 0 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +11…+13;

  • Ужгород +14…+16;

  • Львів +10…+12;

  • Івано-Франківськ +10…+12;

  • Тернопіль +10…+12;

  • Чернівці +11…+13;

  • Хмельницький +10…+12;

  • Луцьк +10…+12;

  • Рівне +10…+12;

  • Житомир +10…+12;

  • Вінниця +10…+12;

  • Одеса +14…+16;

  • Миколаїв +12…+14;

  • Херсон +12…+14;

  • Сімферополь +14…+16;

  • Кропивницький +10…+12;

  • Черкаси +11…+13;

  • Чернігів +11…+13;

  • Суми +10…+12;

  • Полтава +10…+12;

  • Дніпро +15…+17;

  • Запоріжжя +11…+13;

  • Донецьк +12…+14;

  • Луганськ +10…+12;

  • Харків +11…+13.


Прогноз погоди в Україні на 30 вересня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода найближчим часом?

  • Дощі накриють Україну на початку тижня, але вже до вихідних буде переважно сухо, погода може стабілізуватися. Із понеділка буде дощова погода та сніг у Карпатах, з температурними коливаннями від +8 до +23 градусів залежно від регіону.

  • На горі Піп Іван помітили сніг. Синоптикиня Наталія Птуха зауважує, що для високогір'я сніжна погода у вересні – це норма. Мокрий сніг у горах прогнозують також 30 вересня та 1 жовтня.

  • Синоптики прогнозують, що у жовтні середня місячна температура буде вищою за норму на 1 градус і триматиметься в межах 7 – 13 градусів тепла.