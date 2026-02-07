Сніг та морози, але місцями – +6 градусів: прогноз погоди на 8 лютого

Погода в Україні у неділю, 8 лютого, буе хмарною. У деяких областях випаде сніг, місцями він буде з дощем, також синоптики попереджають про туман і ожеледь.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Як зміниться погода 8 лютого?

За даними Укргідрометцентру, у північних та більшості центральних регіонів буде незначний сніг, в інших областях – помірний. На сході, південному сході, у Полтавській і Закарпатській областях він супроводжуватиметься дощем.

У більшості південних областей опадів не передбачають. У Карпатах та Прикарпатті очікується налипання мокрого снігу, а у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях прогнозують туман та ожеледь.

Також у північній частині та більшості центральних областей температура повітря протягом доби становитиме від 4 до 9 градусів морозу. В інших регіонах уночі та вдень вона буде в межах від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

На дорогах, згідно з оприлюдненою інформацією, виникатиме ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути обачними. Вітер буде північного та північно-західного напрямків, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Якою буде погода у великих містах?

Київ -6…-4;

Ужгород +3..+5;

Львів 0…-2;

Івано-Франківськ 0…-2;

Тернопіль 0…-2;

Чернівці 0…-2;

Хмельницький -4…-2;

Луцьк -6…-4;

Рівне -7…-5;

Житомир -7…-5;

Вінниця -7…-5;

Одеса 0…+2;

Миколаїв 0…-2;

Херсон 0…-2;

Сімферополь +3..+5;

Кропивницький -5…-3;

Черкаси -7…-5;

Чернігів -8…-6;

Суми -7…-5;

Полтава -3…-1;

Дніпро 0…-2;

Запоріжжя -1…+1;

Донецьк -1…+1;

Луганськ -1…+1;

Харків 0…-2.



Прогноз погоди в Україні на 8 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

