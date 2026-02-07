Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Як зміниться погода 8 лютого?
За даними Укргідрометцентру, у північних та більшості центральних регіонів буде незначний сніг, в інших областях – помірний. На сході, південному сході, у Полтавській і Закарпатській областях він супроводжуватиметься дощем.
У більшості південних областей опадів не передбачають. У Карпатах та Прикарпатті очікується налипання мокрого снігу, а у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях прогнозують туман та ожеледь.
Також у північній частині та більшості центральних областей температура повітря протягом доби становитиме від 4 до 9 градусів морозу. В інших регіонах уночі та вдень вона буде в межах від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.
На дорогах, згідно з оприлюдненою інформацією, виникатиме ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути обачними. Вітер буде північного та північно-західного напрямків, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Якою буде погода у великих містах?
- Київ -6…-4;
- Ужгород +3..+5;
- Львів 0…-2;
- Івано-Франківськ 0…-2;
- Тернопіль 0…-2;
- Чернівці 0…-2;
- Хмельницький -4…-2;
- Луцьк -6…-4;
- Рівне -7…-5;
- Житомир -7…-5;
- Вінниця -7…-5;
- Одеса 0…+2;
- Миколаїв 0…-2;
- Херсон 0…-2;
- Сімферополь +3..+5;
- Кропивницький -5…-3;
- Черкаси -7…-5;
- Чернігів -8…-6;
- Суми -7…-5;
- Полтава -3…-1;
- Дніпро 0…-2;
- Запоріжжя -1…+1;
- Донецьк -1…+1;
- Луганськ -1…+1;
- Харків 0…-2.
Прогноз погоди в Україні на 8 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Які прогнози робили синоптики?
Повідомляли, що погода в лютому 2026 року буде різною. Протягом першої половини місяця у деяких областях радше за все утримаються морози, проте наприкінці лютого можливе зростання температур.
Але після сильних морозів, які повернуться до України з понеділка, є тенденція до підвищення температурних показників щонайменше на кілька градусів. Це може розпочатися вже орієнтовно з 12 лютого.