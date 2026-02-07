Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Погодні "гойдалки" зі снігом та дощем: якою буде погода в Україні на вихідних

Як зміниться погода 8 лютого?

За даними Укргідрометцентру, у північних та більшості центральних регіонів буде незначний сніг, в інших областях – помірний. На сході, південному сході, у Полтавській і Закарпатській областях він супроводжуватиметься дощем.

У більшості південних областей опадів не передбачають. У Карпатах та Прикарпатті очікується налипання мокрого снігу, а у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях прогнозують туман та ожеледь.

Також у північній частині та більшості центральних областей температура повітря протягом доби становитиме від 4 до 9 градусів морозу. В інших регіонах уночі та вдень вона буде в межах від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

На дорогах, згідно з оприлюдненою інформацією, виникатиме ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути обачними. Вітер буде північного та північно-західного напрямків, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Якою буде погода у великих містах?

  • Київ -6…-4;
  • Ужгород +3..+5;
  • Львів 0…-2;
  • Івано-Франківськ 0…-2;
  • Тернопіль 0…-2;
  • Чернівці 0…-2;
  • Хмельницький -4…-2;
  • Луцьк -6…-4;
  • Рівне -7…-5;
  • Житомир -7…-5;
  • Вінниця -7…-5;
  • Одеса 0…+2;
  • Миколаїв 0…-2;
  • Херсон 0…-2;
  • Сімферополь +3..+5;
  • Кропивницький -5…-3;
  • Черкаси -7…-5;
  • Чернігів -8…-6;
  • Суми -7…-5;
  • Полтава -3…-1;
  • Дніпро 0…-2;
  • Запоріжжя -1…+1;
  • Донецьк -1…+1;
  • Луганськ -1…+1;
  • Харків 0…-2.

Прогноз погоди на 8 лютого 2026 року
Прогноз погоди в Україні на 8 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Які прогнози робили синоптики?

  • Повідомляли, що погода в лютому 2026 року буде різною. Протягом першої половини місяця у деяких областях радше за все утримаються морози, проте наприкінці лютого можливе зростання температур.

  • Але після сильних морозів, які повернуться до України з понеділка, є тенденція до підвищення температурних показників щонайменше на кілька градусів. Це може розпочатися вже орієнтовно з 12 лютого.