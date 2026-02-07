Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Погодные "качели" со снегом и дождем: какой будет погода в Украине на выходных

Как изменится погода 8 февраля?

По данным Укргидрометцентра, в северных и большинстве центральных регионов будет незначительный снег, в других областях – умеренный. На востоке, юго-востоке, в Полтавской и Закарпатской областях он будет сопровождаться дождем.

В большинстве южных областей осадков не предвидится. В Карпатах и Прикарпатье ожидается налипание мокрого снега, а в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях прогнозируют туман и гололед.

Также в северной части и большинстве центральных областей температура воздуха в течение суток составит от 4 до 9 градусов мороза. В других регионах ночью и днем она будет в пределах от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

На дорогах, согласно обнародованной информации, будет возникать гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными. Ветер будет северного и северо-западного направлений, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Какой будет погода в крупных городах?

  • Киев -6...-4;
  • Ужгород +3..+5;
  • Львов 0...-2;
  • Ивано-Франковск 0...-2;
  • Тернополь 0...-2;
  • Черновцы 0...-2;
  • Хмельницкий -4...-2;
  • Луцк -6...-4;
  • Ровно -7...-5;
  • Житомир -7...-5;
  • Винница -7...-5;
  • Одесса 0...+2;
  • Николаев 0...-2;
  • Херсон 0...-2;
  • Симферополь +3...+5;
  • Кропивницкий -5...-3;
  • Черкассы -7...-5;
  • Чернигов -8...-6;
  • Сумы -7...-5;
  • Полтава -3...-1;
  • Днепр 0...-2;
  • Запорожье -1...+1;
  • Донецк -1...+1;
  • Луганск -1...+1;
  • Харьков 0...-2.

Прогноз погоды на 8 февраля 2026 года
Прогноз погоды в Украине на 8 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какие прогнозы делали синоптики?

  • Сообщали, что погода в феврале 2026 года будет разной. В течение первой половины месяца в некоторых областях скорее всего сохранятся морозы, однако в конце февраля возможен рост температур.

  • Но после сильных морозов, которые вернутся в Украину с понедельника, есть тенденция к повышению температурных показателей как минимум на несколько градусов. Это может начаться уже ориентировочно с 12 февраля.