Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Как изменится погода 8 февраля?
По данным Укргидрометцентра, в северных и большинстве центральных регионов будет незначительный снег, в других областях – умеренный. На востоке, юго-востоке, в Полтавской и Закарпатской областях он будет сопровождаться дождем.
В большинстве южных областей осадков не предвидится. В Карпатах и Прикарпатье ожидается налипание мокрого снега, а в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях прогнозируют туман и гололед.
Также в северной части и большинстве центральных областей температура воздуха в течение суток составит от 4 до 9 градусов мороза. В других регионах ночью и днем она будет в пределах от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
На дорогах, согласно обнародованной информации, будет возникать гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными. Ветер будет северного и северо-западного направлений, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Какой будет погода в крупных городах?
- Киев -6...-4;
- Ужгород +3..+5;
- Львов 0...-2;
- Ивано-Франковск 0...-2;
- Тернополь 0...-2;
- Черновцы 0...-2;
- Хмельницкий -4...-2;
- Луцк -6...-4;
- Ровно -7...-5;
- Житомир -7...-5;
- Винница -7...-5;
- Одесса 0...+2;
- Николаев 0...-2;
- Херсон 0...-2;
- Симферополь +3...+5;
- Кропивницкий -5...-3;
- Черкассы -7...-5;
- Чернигов -8...-6;
- Сумы -7...-5;
- Полтава -3...-1;
- Днепр 0...-2;
- Запорожье -1...+1;
- Донецк -1...+1;
- Луганск -1...+1;
- Харьков 0...-2.
Прогноз погоды в Украине на 8 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Какие прогнозы делали синоптики?
Сообщали, что погода в феврале 2026 года будет разной. В течение первой половины месяца в некоторых областях скорее всего сохранятся морозы, однако в конце февраля возможен рост температур.
Но после сильных морозов, которые вернутся в Украину с понедельника, есть тенденция к повышению температурных показателей как минимум на несколько градусов. Это может начаться уже ориентировочно с 12 февраля.