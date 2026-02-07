Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Как изменится погода 8 февраля?

По данным Укргидрометцентра, в северных и большинстве центральных регионов будет незначительный снег, в других областях – умеренный. На востоке, юго-востоке, в Полтавской и Закарпатской областях он будет сопровождаться дождем.

В большинстве южных областей осадков не предвидится. В Карпатах и Прикарпатье ожидается налипание мокрого снега, а в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях прогнозируют туман и гололед.

Также в северной части и большинстве центральных областей температура воздуха в течение суток составит от 4 до 9 градусов мороза. В других регионах ночью и днем она будет в пределах от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

На дорогах, согласно обнародованной информации, будет возникать гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными. Ветер будет северного и северо-западного направлений, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Какой будет погода в крупных городах?

Киев -6...-4;

Ужгород +3..+5;

Львов 0...-2;

Ивано-Франковск 0...-2;

Тернополь 0...-2;

Черновцы 0...-2;

Хмельницкий -4...-2;

Луцк -6...-4;

Ровно -7...-5;

Житомир -7...-5;

Винница -7...-5;

Одесса 0...+2;

Николаев 0...-2;

Херсон 0...-2;

Симферополь +3...+5;

Кропивницкий -5...-3;

Черкассы -7...-5;

Чернигов -8...-6;

Сумы -7...-5;

Полтава -3...-1;

Днепр 0...-2;

Запорожье -1...+1;

Донецк -1...+1;

Луганск -1...+1;

Харьков 0...-2.



Прогноз погоды в Украине на 8 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какие прогнозы делали синоптики?