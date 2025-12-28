Справжня зима з морозами й снігом: якою буде погода до Нового року та на початку 2026-го
- Наприкінці 2025-го та на початку 2026 року в Україні очікується справжня зимова погода з морозами та снігом.
- Холодна температура і сніг будуть наслідком надходження арктичного повітря з північних районів Європи та Білого моря.
Погода наприкінці 2025-го та на початку 2026 року буде справді зимовою, і супроводжуватиметься температурою нижче нуля та опадами у вигляді снігу.
Таку інформацію повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.
Яка погода буде в кінці року і на початку?
Наталія Голеня повідомила, що до кінця поточного року і на початку наступного в Україні збережеться холодна погода на тлі переходу температурного режиму на зимовий. Тому у денний час будуть морози.
За словами синоптикині, це відбуватиметься завдяки надходженню до кінця тижня холодного арктичного повітря з північних районів Європи та навіть з Білого моря, після чого утримається ще протягом певного часу.
Надалі цей процес збережеться і наступного тижня. Тобто й до Нового року, і на початку наступного року,
– розповіла вона.
Таким чином у перші дні після Нового року середньодобова температура буде нижчою за 0 градусів, тож до нас вже прийде "справжня зима".
Що чекати від погоди?
Нагадаємо, також повідомлялося, що до кінця поточного тижня погода буде нестійкою та холодною. Через надходження повітряних мас із півночі Скандинавії територію країни подекуди накриватимуть атмосферні фронти.
До слова, загалом протягом січня середньодобові температурні показники будуть від 1 до 7 градусів морозу, що на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму. Місячна кількість опадів очікується в межах від 28 до 79 міліметрів.