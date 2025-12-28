Настоящая зима с морозами и снегом: какой будет погода до Нового года и в начале 2026-го

Погода в конце 2025-го и в начале 2026 года будет действительно зимней, и будет сопровождаться температурой ниже нуля и осадками в виде снега.

Такую информацию сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Какая погода будет в конце года и в начале?

Наталья Голеня сообщила, что до конца текущего года и в начале следующего в Украине сохранится холодная погода на фоне перехода температурного режима на зимний. Поэтому в дневное время будут морозы.

По словам синоптика, это будет происходить благодаря поступлению до конца недели холодного арктического воздуха из северных районов Европы и даже из Белого моря, после чего удержится еще в течение определенного времени.

В дальнейшем этот процесс сохранится и на следующей неделе. То есть и до Нового года, и в начале следующего года,

– рассказала она.

Таким образом в первые дни после Нового года среднесуточная температура будет ниже 0 градусов, поэтому к нам уже придет "настоящая зима".

Что ждать от погоды?