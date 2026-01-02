Опади й поступове потепління: в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на першу декаду січня

Початок нового 2026 року ознаменувався типовою зимовою погодою. Очікується, що такий характер атмосферних умов збережеться щонайменше протягом першої декади січня. Дві попередні ночі стали найхолоднішими за цей період, однак надалі буде поступове підвищення температури.

Такий прогноз під час телеетеру зробила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, подробиці розповідає 24 Канал.

До теми Без сильних морозів, але зі снігом: яка погода буде 3 січня

Яку погоду очікувати в першій декаді січня?

За словами синоптикині, 3 січня опади охоплять більшість областей України, а 4 січня вони змістяться на південний схід і південь країни.

Наталія Птуха пояснила, що температурні коливання та різні види опадів пов'язані з впливом теплого сектору циклону, центр якого розташований над Балтійським регіоном.

Саме його атмосферні фронти переміщуються і через територію України, тому у нас час від часу можуть бути опади різної фази, переважно зимового характеру, і коливання температур,

– розповіла синоптикиня.

Тож за її словами, у денні години температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південних областях повітря може прогріватися до +7 градусів. Уночі стовпчики термометрів опускатимуться до 3 – 8 градусів нижче нуля.

Крім того, Наталія Птуха зазначила, що з початку наступного тижня збережеться мінливий, динамічний характер погоди.

Зимова погода в Україні: останні новини