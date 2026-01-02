Осадки и постепенное потепление: в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на первую декаду января
- Начало января 2026 года в Украине будет сопровождаться типичной зимней погодой с постепенным повышением температуры.
- Температура ночью будет опускаться до -3 – -8 градусов, с осадками в разных регионах.
Начало нового 2026 года ознаменовалось типичной зимней погодой. Ожидается, что такой характер атмосферных условий сохранится как минимум в течение первой декады января. Две предыдущие ночи стали самыми холодными за этот период, однако в дальнейшем будет постепенное повышение температуры.
Такой прогноз во время телеэфира сделала пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха, подробности рассказывает 24 Канал.
Какую погоду ожидать в первой декаде января?
По словам синоптика, 3 января осадки охватят большинство областей Украины, а 4 января они сместятся на юго-восток и юг страны.
Наталья Птуха объяснила, что температурные колебания и различные виды осадков связаны с влиянием теплого сектора циклона, центр которого расположен над Балтийским регионом.
Именно его атмосферные фронты перемещаются и через территорию Украины, поэтому у нас время от времени могут быть осадки различной фазы, преимущественно зимнего характера, и колебания температур,
– рассказала синоптик.
Поэтому по ее словам, в дневные часы температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южных областях воздух может прогреваться до +7 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до 3 – 8 градусов ниже нуля.
Кроме того, Наталья Птуха отметила, что с начала следующей недели сохранится переменчивый, динамичный характер погоды.
Зимняя погода в Украине: последние новости
Синоптики предупреждали об осложнении погодных условий во многих регионах. Ожидаются метели и метели, гололедица и порывистый ветер, частности в Тернопольской, Волынской, Николаевской, Житомирской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Особенно сложная ситуация наблюдается в высокогорных районах Карпат.
По прогнозам, 3 января на большей части территории страны погода будет неустойчивой. Так, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные часы температура воздуха будет снижаться до 0...-5 градусов, а днем будет колебаться в пределах от -3 до +2 градусов.
На праздник Крещения в отдельных регионах Украины прогнозируют плюсовые температуры днем, а также осадки. В период с 5 по 9 января на Юге и Востоке страны вероятны снег и дождь, тогда как в других областях будет преобладать морозная погода.