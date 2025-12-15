Мокрий сніг, ожеледиця і туман: прогноз погоди на 16 грудня

Погода в Україні у вівторок, 16 грудня, буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.

Там очікується мокрий сніг та ожеледиця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду прогнозують в Україні?

За прогнозами синоптиків, вночі на Лівобережжі очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди буде ожеледиця. Тоді як на решті території України день мине без опадів.

Вночі та вранці у східних, більшості центральних, Запорізькій областях, місцями й у північній частині можливий туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю до 3-8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 градусів тепла до -3 морозу, вдень – від +1 до +6 градусів тепла. Натомість на Закарпатті, Одещині та в Криму очікується до +9 градусів. У східних областях стовпчики термометрів вночі показуватимуть -1…-6 градусів морозу, вдень – від -2 морозу до +3 тепла.

Яка температура повітря буде в обласних центрах?

Київ +3…+5;

Ужгород +6...+8;

Львів +6...+8;

Івано-Франківськ +6...+8;

Тернопіль +5...+7;

Чернівці +6...+8;

Хмельницький +3...+5;

Луцьк +3...+5;

Рівне +3...+5;

Житомир +3...+5;

Вінниця +4...+6;

Одеса +6...+8;

Миколаїв +6...+8;

Херсон +3...+5;

Сімферополь +6...+8;

Кропивницький +4...+6;

Черкаси +4...+6;

Чернігів +3…+5;

Суми +2…+4;

Полтава 0…+2;

Дніпро +3...+5;

Запоріжжя +3...+5;

Донецьк +1…+3;

Луганськ 0…+2;

Харків 0…+2.



Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Що варто знати про погоду в Україні?