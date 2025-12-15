Мокрий сніг, ожеледиця і туман: прогноз погоди на 16 грудня
Погода в Україні у вівторок, 16 грудня, буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.
Там очікується мокрий сніг та ожеледиця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Яку погоду прогнозують в Україні?
За прогнозами синоптиків, вночі на Лівобережжі очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди буде ожеледиця. Тоді як на решті території України день мине без опадів.
Вночі та вранці у східних, більшості центральних, Запорізькій областях, місцями й у північній частині можливий туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю до 3-8 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від +2 градусів тепла до -3 морозу, вдень – від +1 до +6 градусів тепла. Натомість на Закарпатті, Одещині та в Криму очікується до +9 градусів. У східних областях стовпчики термометрів вночі показуватимуть -1…-6 градусів морозу, вдень – від -2 морозу до +3 тепла.
Яка температура повітря буде в обласних центрах?
- Київ +3…+5;
- Ужгород +6...+8;
- Львів +6...+8;
- Івано-Франківськ +6...+8;
- Тернопіль +5...+7;
- Чернівці +6...+8;
- Хмельницький +3...+5;
- Луцьк +3...+5;
- Рівне +3...+5;
- Житомир +3...+5;
- Вінниця +4...+6;
- Одеса +6...+8;
- Миколаїв +6...+8;
- Херсон +3...+5;
- Сімферополь +6...+8;
- Кропивницький +4...+6;
- Черкаси +4...+6;
- Чернігів +3…+5;
- Суми +2…+4;
- Полтава 0…+2;
- Дніпро +3...+5;
- Запоріжжя +3...+5;
- Донецьк +1…+3;
- Луганськ 0…+2;
- Харків 0…+2.
Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Що варто знати про погоду в Україні?
Протягом тижня в Україні очікуються незначні зміни температури, слабкий вітер і місцями невеликі опади у вигляді снігу або дощу.
Кінець тижня принесе суху та аномально теплу погоду без істотних опадів, водночас на Правобережжі подекуди можливий туман.
Зауважимо, що на різдвяні та новорічні свята в Україні очікується незначне зниження температури. Однак вона все ще залишатиметься на 1-2 градуси вище за норму навіть у святковий тиждень з 22 по 28 грудня.