Мокрый снег, гололедица и туман: прогноз погоды на 16 декабря

Погода в Украине во вторник, 16 декабря, будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах столбики термометров опустятся ниже нуля.

Там ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какую погоду прогнозируют в Украине?

По прогнозам синоптиков, ночью на Левобережье ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами будет гололедица. Тогда как на остальной территории Украины день пройдет без осадков.

Ночью и утром в восточных, большинстве центральных, Запорожской областях, местами и в северной части возможен туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью до 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 градусов тепла до -3 мороза, днем – от +1 до +6 градусов тепла. Зато на Закарпатье, Одесской области и в Крыму ожидается до +9 градусов. В восточных областях столбики термометров ночью будут показывать -1...-6 градусов мороза, днем – от -2 мороза до +3 тепла.

Какая температура воздуха будет в областных центрах?

Киев +3...+5;

Ужгород +6...+8;

Львов +6...+8;

Ивано-Франковск +6...+8;

Тернополь +5...+7;

Черновцы +6...+8;

Хмельницкий +3...+5;

Луцк +3...+5;

Ровно +3...+5;

Житомир +3....+5;

Винница +4...+6;

Одесса +6...+8;

Николаев +6...+8;

Херсон +3...+5;

Симферополь +6...+8;

Кропивницкий +4...+6;

Черкассы +4...+6;

Чернигов +3....+5;

Сумы +2...+4;

Полтава 0...+2;

Днепр +3....+5;

Запорожье +3....+5;

Донецк +1...+3;

Луганск 0...+2;

Харьков 0...+2.



Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / Скриншот карты Укргидрометцентра

