15 декабря, 14:44
Мокрый снег, гололедица и туман: прогноз погоды на 16 декабря

Надежда Батюк

Погода в Украине во вторник, 16 декабря, будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах столбики термометров опустятся ниже нуля.

Там ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какую погоду прогнозируют в Украине?

По прогнозам синоптиков, ночью на Левобережье ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами будет гололедица. Тогда как на остальной территории Украины день пройдет без осадков.

Ночью и утром в восточных, большинстве центральных, Запорожской областях, местами и в северной части возможен туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью до 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 градусов тепла до -3 мороза, днем – от +1 до +6 градусов тепла. Зато на Закарпатье, Одесской области и в Крыму ожидается до +9 градусов. В восточных областях столбики термометров ночью будут показывать -1...-6 градусов мороза, днем – от -2 мороза до +3 тепла.

Какая температура воздуха будет в областных центрах?

  • Киев +3...+5;
  • Ужгород +6...+8;
  • Львов +6...+8;
  • Ивано-Франковск +6...+8;
  • Тернополь +5...+7;
  • Черновцы +6...+8;
  • Хмельницкий +3...+5;
  • Луцк +3...+5;
  • Ровно +3...+5;
  • Житомир +3....+5;
  • Винница +4...+6;
  • Одесса +6...+8;
  • Николаев +6...+8;
  • Херсон +3...+5;
  • Симферополь +6...+8;
  • Кропивницкий +4...+6;
  • Черкассы +4...+6;
  • Чернигов +3....+5;
  • Сумы +2...+4;
  • Полтава 0...+2;
  • Днепр +3....+5;
  • Запорожье +3....+5;
  • Донецк +1...+3;
  • Луганск 0...+2;
  • Харьков 0...+2.


Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / Скриншот карты Укргидрометцентра

Что стоит знать о погоде в Украине?

  • В течение недели в Украине ожидаются незначительные изменения температуры, слабый ветер и местами небольшие осадки в виде снега или дождя.

  • Конец недели принесет сухую и аномально теплую погоду без существенных осадков, одновременно на Правобережье местами возможен туман.

  • Заметим, что на рождественские и новогодние праздники в Украине ожидается незначительное снижение температуры. Однако она все еще будет оставаться на 1-2 градуса выше нормы даже в праздничную неделю с 22 по 28 декабря.