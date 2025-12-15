Там очікується мокрий сніг та ожеледиця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Зима прийшла, але ненадовго: в Києві та області випав перший сніг

Яку погоду прогнозують в Україні?

За прогнозами синоптиків, вночі на Лівобережжі очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди буде ожеледиця. Тоді як на решті території України день мине без опадів.

Вночі та вранці у східних, більшості центральних, Запорізькій областях, місцями й у північній частині можливий туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю до 3-8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 градусів тепла до -3 морозу, вдень – від +1 до +6 градусів тепла. Натомість на Закарпатті, Одещині та в Криму очікується до +9 градусів. У східних областях стовпчики термометрів вночі показуватимуть -1…-6 градусів морозу, вдень – від -2 морозу до +3 тепла.

Яка температура повітря буде в обласних центрах?

  • Київ +3…+5;
  • Ужгород +6...+8;
  • Львів +6...+8;
  • Івано-Франківськ +6...+8;
  • Тернопіль +5...+7;
  • Чернівці +6...+8;
  • Хмельницький +3...+5;
  • Луцьк +3...+5;
  • Рівне +3...+5;
  • Житомир +3...+5;
  • Вінниця +4...+6;
  • Одеса +6...+8;
  • Миколаїв +6...+8;
  • Херсон +3...+5;
  • Сімферополь +6...+8;
  • Кропивницький +4...+6;
  • Черкаси +4...+6;
  • Чернігів +3…+5;
  • Суми +2…+4;
  • Полтава 0…+2;
  • Дніпро +3...+5;
  • Запоріжжя +3...+5;
  • Донецьк +1…+3;
  • Луганськ 0…+2;
  • Харків 0…+2.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня
Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Що варто знати про погоду в Україні?

  • Протягом тижня в Україні очікуються незначні зміни температури, слабкий вітер і місцями невеликі опади у вигляді снігу або дощу.

  • Кінець тижня принесе суху та аномально теплу погоду без істотних опадів, водночас на Правобережжі подекуди можливий туман.

  • Зауважимо, що на різдвяні та новорічні свята в Україні очікується незначне зниження температури. Однак вона все ще залишатиметься на 1-2 градуси вище за норму навіть у святковий тиждень з 22 по 28 грудня.