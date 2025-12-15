Там ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Зима пришла, но ненадолго: в Киеве и области выпал первый снег
Какую погоду прогнозируют в Украине?
По прогнозам синоптиков, ночью на Левобережье ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами будет гололедица. Тогда как на остальной территории Украины день пройдет без осадков.
Ночью и утром в восточных, большинстве центральных, Запорожской областях, местами и в северной части возможен туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью до 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 градусов тепла до -3 мороза, днем – от +1 до +6 градусов тепла. Зато на Закарпатье, Одесской области и в Крыму ожидается до +9 градусов. В восточных областях столбики термометров ночью будут показывать -1...-6 градусов мороза, днем – от -2 мороза до +3 тепла.
Какая температура воздуха будет в областных центрах?
- Киев +3...+5;
- Ужгород +6...+8;
- Львов +6...+8;
- Ивано-Франковск +6...+8;
- Тернополь +5...+7;
- Черновцы +6...+8;
- Хмельницкий +3...+5;
- Луцк +3...+5;
- Ровно +3...+5;
- Житомир +3....+5;
- Винница +4...+6;
- Одесса +6...+8;
- Николаев +6...+8;
- Херсон +3...+5;
- Симферополь +6...+8;
- Кропивницкий +4...+6;
- Черкассы +4...+6;
- Чернигов +3....+5;
- Сумы +2...+4;
- Полтава 0...+2;
- Днепр +3....+5;
- Запорожье +3....+5;
- Донецк +1...+3;
- Луганск 0...+2;
- Харьков 0...+2.
Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / Скриншот карты Укргидрометцентра
Что стоит знать о погоде в Украине?
В течение недели в Украине ожидаются незначительные изменения температуры, слабый ветер и местами небольшие осадки в виде снега или дождя.
Конец недели принесет сухую и аномально теплую погоду без существенных осадков, одновременно на Правобережье местами возможен туман.
Заметим, что на рождественские и новогодние праздники в Украине ожидается незначительное снижение температуры. Однако она все еще будет оставаться на 1-2 градуса выше нормы даже в праздничную неделю с 22 по 28 декабря.