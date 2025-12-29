Укр Рус
По всій країні будуть морози, сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 30 грудня
29 грудня, 14:49
По всій країні будуть морози, сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 30 грудня

Надія Батюк

Погода в Україні у вівторок, 30 грудня, буде хмарною з проясненнями. Вдень місцями можливий невеликий сніг.

Лише вночі у більшості південних областей буде без опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, в Україні очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Вітер буде західним зі швидкістю до 7-12 метрів за секунду, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до -6 градусів морозу, на північному сході країни – до -9 морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -4 морозу до +1 тепла, на крайньому півдні країни – від +2 до +4 градусів тепла. 

В Карпатах очікується помірний сніг. Там температура вночі становитиме -6…-11 градусів морозу, вдень – -3…-8 градусів морозу.

Яка температура буде в українських містах?

  • Київ -3…-1;
  • Ужгород -1…+1;
  • Львів 0...-2;
  • Івано-Франківськ 0...-2;
  • Тернопіль 0...-2;
  • Чернівці 0...-2;
  • Хмельницький 0...-2;
  • Луцьк -1…+1;
  • Рівне 0...-2;
  • Житомир 0...-2;
  • Вінниця -1…+1;
  • Одеса +1…+3;
  • Миколаїв 0…+2;
  • Херсон 0…+2;
  • Сімферополь +2...+4;
  • Кропивницький -1…+1;
  • Черкаси -1…+1;
  • Чернігів 0...-2;
  • Суми 0...-2;
  • Полтава -1…+1;
  • Дніпро -1…+1;
  • Запоріжжя 0…+2;
  • Донецьк -3…-1;
  • Луганськ -3…-1;
  • Харків 0…-2.

Що варто знати про погоду в Україні?

  • Протягом тижня в Україні очікуються мокрий сніг та морози. Найбільше похолодання передбачають у Карпатах та Прикарпатті, де температура може досягати до -19 градусів.

  • На Новий рік синоптики прогнозують нічні та денні морози. У середу, 31 грудня в більшості областей України пройде незначний сніг, у Криму він супроводжуватиметься дощем. Також можлива ожеледиця на дорогах. Вітер буде швидкістю до 12 метрів за секунду.

  • У четвер, 1 січня, на території західних, північних областях, а також у Криму, подекуди пройде незначний сніг, на дорогах можливе виникнення ожеледиці. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.