29 декабря, 14:49
Обновлено - 14:52, 29 декабря

По всей стране будут морозы, снег и гололедица: прогноз погоды на 30 декабря

Надежда Батюк

Погода в Украине во вторник, 30 декабря, будет облачной с прояснениями. Днем местами возможен небольшой снег.

Только ночью в большинстве южных областей будет без осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, в Украине ожидается снег и гололедица на дорогах. Ветер будет западным со скоростью до 7-12 метров в секунду, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов мороза, на северо-востоке страны – до -9 мороза. Днем столбики термометров будут показывать от -4 мороза до +1 тепла, на крайнем юге страны – от +2 до +4 градусов тепла.

В Карпатах ожидается умеренный снег. Там температура ночью составит -6...-11 градусов мороза, днем – -3...-8 градусов мороза.

Какая температура будет в украинских городах?

  • Киев -3...-1;
  • Ужгород -1...+1;
  • Львов 0...-2;
  • Ивано-Франковск 0...-2;
  • Тернополь 0...-2;
  • Черновцы 0...-2;
  • Хмельницкий 0...-2;
  • Луцк -1...+1;
  • Ровно 0...-2;
  • Житомир 0....-2;
  • Винница -1...+1;
  • Одесса +1...+3;
  • Николаев 0...+2;
  • Херсон 0...+2;
  • Симферополь +2...+4;
  • Кропивницкий -1...+1;
  • Черкассы -1...+1;
  • Чернигов 0...-2;
  • Сумы 0...-2;
  • Полтава -1...+1;
  • Днепр -1...+1;
  • Запорожье 0....+2;
  • Донецк -3...-1;
  • Луганск -3...-1;
  • Харьков 0...-2.

Что стоит знать о погоде в Украине?

  • В течение недели в Украине ожидаются мокрый снег и морозы. Наибольшее похолодание предусматривают в Карпатах и Прикарпатье, где температура может достигать до -19 градусов.

  • На Новый год синоптики прогнозируют ночные и дневные морозы. В среду, 31 декабря в большинстве областей Украины пройдет незначительный снег, в Крыму он будет сопровождаться дождем. Также возможна гололедица на дорогах. Ветер будет скоростью до 12 метров в секунду.

  • В четверг, 1 января, на территории западных, северных областях, а также в Крыму, местами пройдет незначительный снег, на дорогах возможно возникновение гололеда. Ветер будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.