Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и областные центры по гидрометеорологии.
О каких опасных явлениях предупредили синоптики?
По данным Укргидрометцентра, в течение 29 декабря на дорогах будет гололедица. На Правобережье, за исключением Закарпатья возможны сильные порывы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду и метели.
И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– говорится в сообщении.
Предупреждение синоптиков об опасных явлениях / Карта Укргидрометцентра
Что ждать от погоды по областям?
В течение понедельника по территории Киева и области на дорогах будет скользко из-за гололеда. Ночью и утром в регионе возможны шквалы от 15 до 20 метров в секунду, а также метели, также сохранятся морозы.
Такая же ситуация сохранится во Львовской, Тернопольской, Черкасской, Винницкой, Николаевской областях. В Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Сумской и Одесской областях будет аналогичная ситуация, но без метелей.
В последней на автодорогах региона местами видимость во время осадков будет от 500 до 1000 метров. В то же время жителей Харьковской области в гидрометцентре предупреждают только о гололедице и налипании мокрого снега.
Что этому предшествовало?
Снегопады и метели 28 декабря в разных регионах Украины привели к осложнениям на дорогах на дорогах. Дорожные службы в свою очередь работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить проезд и безопасность для украинцев.
Местные власти и правоохранители призывают украинцев быть внимательными и осторожными во время снегопада. При экстренной необходимости – звонить 102. Водителям следует снижать скорость, а также соблюдать дистанцию.
Напомним, на дорогах между Львовской и Ивано-Франковской областями 26 декабря образовалась гололедица. Из-за этого машины попадали в ДТП, также были километровые пробки. Движение в регионах было парализовано.