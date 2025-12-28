Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и областные центры по гидрометеорологии.

О каких опасных явлениях предупредили синоптики?

По данным Укргидрометцентра, в течение 29 декабря на дорогах будет гололедица. На Правобережье, за исключением Закарпатья возможны сильные порывы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду и метели.

И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– говорится в сообщении.



Предупреждение синоптиков об опасных явлениях / Карта Укргидрометцентра

Что ждать от погоды по областям?

В течение понедельника по территории Киева и области на дорогах будет скользко из-за гололеда. Ночью и утром в регионе возможны шквалы от 15 до 20 метров в секунду, а также метели, также сохранятся морозы.

Такая же ситуация сохранится во Львовской, Тернопольской, Черкасской, Винницкой, Николаевской областях. В Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Сумской и Одесской областях будет аналогичная ситуация, но без метелей.

В последней на автодорогах региона местами видимость во время осадков будет от 500 до 1000 метров. В то же время жителей Харьковской области в гидрометцентре предупреждают только о гололедице и налипании мокрого снега.

Что этому предшествовало?