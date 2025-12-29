Лише вночі у більшості південних областей буде без опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні?
За даними синоптиків, в Україні очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Вітер буде західним зі швидкістю до 7-12 метрів за секунду, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до -6 градусів морозу, на північному сході країни – до -9 морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -4 морозу до +1 тепла, на крайньому півдні країни – від +2 до +4 градусів тепла.
В Карпатах очікується помірний сніг. Там температура вночі становитиме -6…-11 градусів морозу, вдень – -3…-8 градусів морозу.
Яка температура буде в українських містах?
- Київ -3…-1;
- Ужгород -1…+1;
- Львів 0...-2;
- Івано-Франківськ 0...-2;
- Тернопіль 0...-2;
- Чернівці 0...-2;
- Хмельницький 0...-2;
- Луцьк -1…+1;
- Рівне 0...-2;
- Житомир 0...-2;
- Вінниця -1…+1;
- Одеса +1…+3;
- Миколаїв 0…+2;
- Херсон 0…+2;
- Сімферополь +2...+4;
- Кропивницький -1…+1;
- Черкаси -1…+1;
- Чернігів 0...-2;
- Суми 0...-2;
- Полтава -1…+1;
- Дніпро -1…+1;
- Запоріжжя 0…+2;
- Донецьк -3…-1;
- Луганськ -3…-1;
- Харків 0…-2.
Що варто знати про погоду в Україні?
Протягом тижня в Україні очікуються мокрий сніг та морози. Найбільше похолодання передбачають у Карпатах та Прикарпатті, де температура може досягати до -19 градусів.
На Новий рік синоптики прогнозують нічні та денні морози. У середу, 31 грудня в більшості областей України пройде незначний сніг, у Криму він супроводжуватиметься дощем. Також можлива ожеледиця на дорогах. Вітер буде швидкістю до 12 метрів за секунду.
У четвер, 1 січня, на території західних, північних областях, а також у Криму, подекуди пройде незначний сніг, на дорогах можливе виникнення ожеледиці. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.