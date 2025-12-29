Лише вночі у більшості південних областей буде без опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, в Україні очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Вітер буде західним зі швидкістю до 7-12 метрів за секунду, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до -6 градусів морозу, на північному сході країни – до -9 морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -4 морозу до +1 тепла, на крайньому півдні країни – від +2 до +4 градусів тепла.

В Карпатах очікується помірний сніг. Там температура вночі становитиме -6…-11 градусів морозу, вдень – -3…-8 градусів морозу.

Яка температура буде в українських містах?

Київ -3…-1;

Ужгород -1…+1;

Львів 0...-2;

Івано-Франківськ 0...-2;

Тернопіль 0...-2;

Чернівці 0...-2;

Хмельницький 0...-2;

Луцьк -1…+1;

Рівне 0...-2;

Житомир 0...-2;

Вінниця -1…+1;

Одеса +1…+3;

Миколаїв 0…+2;

Херсон 0…+2;

Сімферополь +2...+4;

Кропивницький -1…+1;

Черкаси -1…+1;

Чернігів 0...-2;

Суми 0...-2;

Полтава -1…+1;

Дніпро -1…+1;

Запоріжжя 0…+2;

Донецьк -3…-1;

Луганськ -3…-1;

Харків 0…-2.

