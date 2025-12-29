Только ночью в большинстве южных областей будет без осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине?
По данным синоптиков, в Украине ожидается снег и гололедица на дорогах. Ветер будет западным со скоростью до 7-12 метров в секунду, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях возможны порывы до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов мороза, на северо-востоке страны – до -9 мороза. Днем столбики термометров будут показывать от -4 мороза до +1 тепла, на крайнем юге страны – от +2 до +4 градусов тепла.
В Карпатах ожидается умеренный снег. Там температура ночью составит -6...-11 градусов мороза, днем – -3...-8 градусов мороза.
Какая температура будет в украинских городах?
- Киев -3...-1;
- Ужгород -1...+1;
- Львов 0...-2;
- Ивано-Франковск 0...-2;
- Тернополь 0...-2;
- Черновцы 0...-2;
- Хмельницкий 0...-2;
- Луцк -1...+1;
- Ровно 0...-2;
- Житомир 0....-2;
- Винница -1...+1;
- Одесса +1...+3;
- Николаев 0...+2;
- Херсон 0...+2;
- Симферополь +2...+4;
- Кропивницкий -1...+1;
- Черкассы -1...+1;
- Чернигов 0...-2;
- Сумы 0...-2;
- Полтава -1...+1;
- Днепр -1...+1;
- Запорожье 0....+2;
- Донецк -3...-1;
- Луганск -3...-1;
- Харьков 0...-2.
Что стоит знать о погоде в Украине?
В течение недели в Украине ожидаются мокрый снег и морозы. Наибольшее похолодание предусматривают в Карпатах и Прикарпатье, где температура может достигать до -19 градусов.
На Новый год синоптики прогнозируют ночные и дневные морозы. В среду, 31 декабря в большинстве областей Украины пройдет незначительный снег, в Крыму он будет сопровождаться дождем. Также возможна гололедица на дорогах. Ветер будет скоростью до 12 метров в секунду.
В четверг, 1 января, на территории западных, северных областях, а также в Крыму, местами пройдет незначительный снег, на дорогах возможно возникновение гололеда. Ветер будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.