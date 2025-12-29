Только ночью в большинстве южных областей будет без осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, в Украине ожидается снег и гололедица на дорогах. Ветер будет западным со скоростью до 7-12 метров в секунду, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов мороза, на северо-востоке страны – до -9 мороза. Днем столбики термометров будут показывать от -4 мороза до +1 тепла, на крайнем юге страны – от +2 до +4 градусов тепла.

В Карпатах ожидается умеренный снег. Там температура ночью составит -6...-11 градусов мороза, днем – -3...-8 градусов мороза.

Какая температура будет в украинских городах?

Киев -3...-1;

Ужгород -1...+1;

Львов 0...-2;

Ивано-Франковск 0...-2;

Тернополь 0...-2;

Черновцы 0...-2;

Хмельницкий 0...-2;

Луцк -1...+1;

Ровно 0...-2;

Житомир 0....-2;

Винница -1...+1;

Одесса +1...+3;

Николаев 0...+2;

Херсон 0...+2;

Симферополь +2...+4;

Кропивницкий -1...+1;

Черкассы -1...+1;

Чернигов 0...-2;

Сумы 0...-2;

Полтава -1...+1;

Днепр -1...+1;

Запорожье 0....+2;

Донецк -3...-1;

Луганск -3...-1;

Харьков 0...-2.

