До -16 градусів: синоптик назвав регіони, де буде найсильніший мороз у найближчі дні

Погода в Україні цього тижня має тенденцію до зниження температурного режиму. Наступні дні будуть морозними, особливо вночі.

Про це розповів синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в інтерв'ю для 24 Каналу.

Де цього тижня буде найхолодніше?

За словами синоптика, температура знижуватиметься вже в ніч проти 31 грудня подекуди до -1…-9 градусів. Ще сильніший мороз прогнозують на Сході, Північному Сході країни та в Карпатах. Там температура повітря може знизитися до мінус 13.

Натомість, як розповів Іван Семиліт, у денні години 31 грудня температура залишатиметься в межах від 6 градусів морозу до 2 градусів тепла.

А от початок січня знову принесе сильні морози через надходження нової порції холодного повітря з північних широт.

Відбуватиметься зниження нічних значень температури до 6 – 14 градусів морозу. Крім того, і денні максимуми будуть морозними та залишатимуться в межах -1…-7 градусів,

– зазначив синоптик.

Очікується, що в перші дні наступного місяця стовпчики термометра показуватимуть вночі до 13 градусів морозу. У східних областях температура може бути нижчою – до мінус 16 градусів. Водночас у західних областях і на крайньому Півдні вночі 2 січня прогнозують від 0 до 6 градусів морозу. Удень на Сході температура очікується в межах 0 – 6 градусів морозу. Там буде прохолодніше, ніж на решті території України.

3 січня вдень в південних регіонах буде тепліше й уночі – синоптики кажуть, що повітря там може прогрітися до +5 градусів. У денні години значення коливатимуться від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. У західних областях очікується до +7 градусів, а в Криму – до 11 градусів тепла.

Що відомо про погоду в січні?