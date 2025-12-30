До -16 градусов: синоптик назвал регионы, где будет самый сильный мороз в ближайшие дни

Погода в Украине на этой неделе имеет тенденцию к снижению температурного режима. Следующие дни будут морозными, особенно ночью.

Об этом рассказал синоптик отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в интервью для 24 Канала.

Где на этой неделе будет холоднее всего?

По словам синоптика, температура будет снижаться уже в ночь на 31 декабря местами до -1...-9 градусов. Еще более сильный мороз прогнозируют на Востоке, Северо-Востоке страны и в Карпатах. Там температура воздуха может снизиться до минус 13.

Зато, как рассказал Иван Семилит, в дневные часы 31 декабря температура будет оставаться в пределах от 6 градусов мороза до 2 градусов тепла.

А вот начало января снова принесет сильные морозы из-за поступления новой порции холодного воздуха из северных широт.

Будет происходить снижение ночных значений температуры до 6 – 14 градусов мороза. Кроме того, и дневные максимумы будут морозными и будут оставаться в пределах -1...-7 градусов,

– отметил синоптик.

Ожидается, что в первые дни следующего месяца столбики термометра будут показывать ночью до 13 градусов мороза. В восточных областях температура может быть ниже – до минус 16 градусов. В то же время в западных областях и на крайнем Юге ночью 2 января прогнозируют от 0 до 6 градусов мороза. Днем на Востоке температура ожидается в пределах 0 – 6 градусов мороза. Там будет прохладнее, чем на остальной территории Украины.

3 января днем в южных регионах будет теплее и ночью – синоптики говорят, что воздух там может прогреться до +5 градусов. В дневные часы значения будут колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. В западных областях ожидается до +7 градусов, а в Крыму – до 11 градусов тепла.

Что известно о погоде в январе?