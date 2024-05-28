Розвиток подій встановили похвилинно: ДБР з'ясовує, чи можна було уникнути прориву на Харківщині
Державне бюро розслідувань вивчає, чи можна було уникнути прориву окупантів під час російського наступу на Харківську область. Розпочато кримінальні провадження.
Про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР. Тетяна Сапьян розповіла про розпочаті кримінальні провадження, передає 24 Канал.
До теми Обставини прориву кордону у Харківській області: у ДБР прокоментували деталі розслідування
Усі обставини прориву кордону з'ясовують
Сапьян нагадала, що 10 травня окупанти зуміли прорвати перший ешелон оборони. Це дозволило ворогу захопити декілька населених пунктів вздовж лінії кордону з Росією, а також завдати втрат ЗСУ й мирному населенню.
Наразі ДБР разом з Генштабом, СБУ, підрозділами "Харків" та "Хортиця" з'ясовують усі обставини. Події відновлюють похвилинно. Уже розпочали кримінальні провадження за попередніми кваліфікаціями. Зокрема, щодо:
- самовільного залишення поля бою;
- недбалого ставлення до військової служби.
Після з'ясування усіх обставин буде відомо, чи могли Сили оборони України уникнути російського прориву, а також хто саме повинен нести за це відповідальність. До речі, також розглядається питання зведення фортифікацій.
З одного боку ми говоримо про самовільне залишення поля бою, з іншого – про недбале ставлення до військової служби. Під час проведення слідчих дій, опитування і проведення експертиз з'ясовуються і ці обставини, зокрема, чому не було належних фортифікаційних споруд,
– розповіла радниця з комунікацій ДБР.
Дивіться також ЗСУ зупинили росіян на Харківщині, ворог окупував Уманське: як змінилася лінія фронту за тиждень
Призначено низку експертиз
- У Бюро також заявили, що в межах досудового розслідування комплексно перевіряють рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо.
- Окрім того, перевіряють дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій Росії, до та після них, досліджують можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ.
- "Наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій. Призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом", – повідомили в ДБР 27 травня.