Развитие событий установили поминутно: ГБР выясняет, можно ли было избежать прорыва на Харьковщине
Государственное бюро расследований изучает, можно ли было избежать прорыва оккупантов во время российского наступления на Харьковскую область. Начаты уголовные производства.
Об этом в эфире телемарафона заявила советник по коммуникациям ГБР. Татьяна Сапьян рассказала о начатых уголовных производствах, передает 24 Канал.
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Все обстоятельства прорыва границы выясняют
Сапьян напомнила, что 10 мая оккупанты сумели прорвать первый эшелон обороны. Это позволило врагу захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы с Россией, а также нанести потери ВСУ и мирному населению.
Сейчас ГБР вместе с Генштабом, СБУ, подразделениями "Харьков" и "Хортица" выясняют все обстоятельства. События восстанавливают поминутно. Уже начали уголовные производства по предварительным квалификациям. В частности, относительно:
- самовольного оставления поля боя;
- халатного отношения к военной службе.
После выяснения всех обстоятельств будет известно, могли ли Силы обороны Украины избежать российского прорыва, а также кто именно должен нести за это ответственность. Кстати, также рассматривается вопрос возведения фортификаций.
С одной стороны мы говорим о самовольном оставлении поля боя, с другой – о халатном отношении к военной службе. Во время проведения следственных действий, опроса и проведения экспертиз выясняются и эти обстоятельства, в частности, почему не было надлежащих фортификационных сооружений,
– рассказала советник по коммуникациям ГБР.
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Назначен ряд экспертиз
- В Бюро также заявили, что в рамках досудебного расследования комплексно проверяют уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и тому подобное.
- Кроме того, проверяют действия руководства всех звеньев в регионе в ходе наступательных действий России, до и после них, исследуются возможные факты безосновательного оставления боевых позиций подразделениями ВСУ.
- "Сейчас уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время", – сообщили в ГБР 27 мая.