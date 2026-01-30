Закликав ударити "Орешніком" по Києву: СБУ викрила проросійських інтернет-агітаторів
- СБУ затримала трьох проросійських агітаторів в Україні, які підтримували війну та виправдовували дії Росії.
- Затримані особи знаходяться під вартою і їм загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Служба безпеки України затримала трьох прихильників Кремля, які публічно підтримували Росію. Фігуранти також виправдовували воєнні злочини російських окупантів.
Про це повідомила СБУ у своєму телеграм-каналі.
Що відомо про операцію з викриття інтернет-агітаторів?
Правоохоронці затримали у різних регіонах України ще трьох прихильників Росії, які в соцмережах підтримували війну та захищали російських військових.
У Харкові військова контррозвідка СБУ викрила 55-річного працівника місцевої СТО, який закликав окупантів ударити по Києву "Орешніком". Свої повідомлення він масово поширював в телеграм-каналах під анонімним профілем.
Також у регіоні затримано монаха одного з чоловічих монастирів УПЦ МП, який в прокремлівських групах просив окупантів захопити та приєднати до складу Росії Харків. При обшуках у помешканні фігуранта правоохоронці виявили понад 2,5 мільйона гривень, а частину коштів він зберігав у рублях.
На Миколаївщині СБУ спільно з ДБР та поліцією затримали очільницю ізолятора тимчасового тримання, яка виправдовувала воєнні злочини росіян у Бучі. Для розповсюдження кремлівської пропаганди посадовиця зареєструвала власну сторінку в соцмережі під вигаданим іменем.
Слідчі повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.
- Розпалювання національної ворожнечі та ненависті.
Усі особи перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Які останні успішні операції провела СБУ?
СБУ затримала військовослужбовця, який був агентом російських спецслужб і планував атаку на українські підрозділи з морськими дронами. Інформатор мав передати ворогу геолокації пунктів базування українських військових.
Правоохоронці затримали 21-річного військовослужбовця, який передавав дані про локації ППО російським військам. Отримані розвіддані окупанти планували використати для ударів по аеродромах.