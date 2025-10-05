У Грузії пройшли місцеві вибори, де попередньо здобула перемогу правляча партія "Грузинська мрія". Вона відома своїми просійськими поглядами, тож грузини знову вийшли на протести.

Протестувальники палять російські прапори й уже заявили, що хочуть повалення влади. Як зауважив в ефірі 24 Каналу політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, цю ситуацію варто розглядати у ширшому контексті.

Люди обурені попередніми результатами виборів

Варто зауважити, що оплотами євроінтеграційних прагнень грузинів була інтелігенція, яка концентрувалася у великих містах, зокрема у столиці. На жаль, розраховувати на серйозне обурення населення в сільській місцевості не варто. Саме там перемогла "Грузинська мрія".

Зараз провладні політики намагаються відтіснити демократичні сили, опозицію від ухвалення важливих рішень. Це викликало очікувану й справедливу хвилю обурення.

Ми бачили результати у великих містах під час парламентської кампанії. Там вигравали проєвропейські партії, але після підрахунку голосів чомусь більшість здобувала "Грузинська мрія",

– підкреслив Олексій Буряченко.

Усі говорять про фальсифікацію виборчого процесу. В опозиції практично не залишилося шансу перемогти, а проросійські сили роблять все, щоб остаточно затягти країну у сферу впливу Кремля.

Чи призведуть протести до повалення влади?

Сьогодні Грузія фактично проходить перевірку на зрілість громадянського суспільства та свою готовність до змін. Якщо люди розуміють, що не хочуть рухатися до зближення з Росією, то мають відстоювати свої права.

Звісно, росіяни вдаватимуться до маніпуляцій, приходитимуть до влади, якщо не політичним шляхом, то через силовий тиск,

– додав політолог.

Сьогоднішні протести – це остання надія на те, що Грузія все-таки залишиться в контурі країн, які готові відмовлятися від азійського впливу і які бачать своє майбутнє спільно з цивілізованою Європою.

"Але зараз важко сказати, якими будуть результати, чи вдасться опозиції довести свою правоту, підійняти людей не тільки у столиці, але й в інших містах Грузії", – наголосив Олексій Буряченко.

Він додав, що Україна підтримує грузин у прагненні до європейського розвитку, свободи слова та демократії.

Що відбувається у Грузії?