Россия готова манипулировать: к чему могут привести протесты в Грузии
- В Грузии прошли протесты из-за победы пророссийской партии "Грузинская мечта" на местных выборах, что вызвало возмущение населения.
- Протестующие сожгли российские флаги, требуя свержения власти и отстаивая европейский курс страны.
В Грузии прошли местные выборы, где предварительно одержала победу правящая партия "Грузинская мечта". Она известна своими пророссийскими взглядами, поэтому грузины снова вышли на протесты.
Протестующие жгут российские флаги и уже заявили, что хотят свержения власти. Как отметил в эфире 24 Канала политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, эту ситуацию следует рассматривать в более широком контексте.
Люди возмущены предварительными результатами выборов
Стоит заметить, что оплотами евроинтеграционных стремлений грузин была интеллигенция, которая концентрировалась в крупных городах, в частности в столице. К сожалению, рассчитывать на серьезное возмущение населения в сельской местности не стоит. Именно там победила "Грузинская мечта".
Сейчас провластные политики пытаются оттеснить демократические силы, оппозицию от принятия важных решений. Это вызвало ожидаемую и справедливую волну возмущения.
Мы видели результаты в крупных городах во время парламентской кампании. Там выигрывали проевропейские партии, но после подсчета голосов почему-то большинство получала "Грузинская мечта",
– подчеркнул Алексей Буряченко.
Все говорят о фальсификации избирательного процесса. У оппозиции практически не осталось шанса победить, а пророссийские силы делают все, чтобы окончательно затянуть страну в сферу влияния Кремля.
Приведут ли протесты к свержению власти?
Сегодня Грузия фактически проходит проверку на зрелость гражданского общества и свою готовность к изменениям. Если люди понимают, что не хотят двигаться к сближению с Россией, то должны отстаивать свои права.
Конечно, россияне будут прибегать к манипуляциям, приходить к власти, если не политическим путем, то через силовое давление,
– добавил политолог.
Сегодняшние протесты – это последняя надежда на то, что Грузия все-таки останется в контуре стран, которые готовы отказываться от азиатского влияния и которые видят свое будущее совместно с цивилизованной Европой.
"Но сейчас трудно сказать, какими будут результаты, удастся ли оппозиции доказать свою правоту, поднять людей не только в столице, но и в других городах Грузии", – отметил Алексей Буряченко.
Он добавил, что Украина поддерживает грузин в стремлении к европейскому развитию, свободы слова и демократии.
Что происходит в Грузии?
- На фоне выборов в органы местного самоуправления в Грузии вспыхнули протесты. Людей возмутило заявление премьера о победе пророссийской партии "Грузинская мечта" во всех городах и муниципалитетах.
- Митингующие 4 октября ворвались в президентскую резиденцию. Силовики пытались им противостоять. В ответ на попытки спецназовцев разогнать протест – люди начали жечь баррикады.
- Протестующие вышли с флагами Грузии, Украины и ЕС. Зато российский триколор они показательно сожгли, показав, что не видят своего будущего со страной-агрессором.