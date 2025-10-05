Протестующие жгут российские флаги и уже заявили, что хотят свержения власти. Как отметил в эфире 24 Канала политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, эту ситуацию следует рассматривать в более широком контексте.

Читайте также Политический пиар на войне: "Грузинская мечта" использовала кадры разрушенных украинских городов

Люди возмущены предварительными результатами выборов

Стоит заметить, что оплотами евроинтеграционных стремлений грузин была интеллигенция, которая концентрировалась в крупных городах, в частности в столице. К сожалению, рассчитывать на серьезное возмущение населения в сельской местности не стоит. Именно там победила "Грузинская мечта".

Сейчас провластные политики пытаются оттеснить демократические силы, оппозицию от принятия важных решений. Это вызвало ожидаемую и справедливую волну возмущения.

Мы видели результаты в крупных городах во время парламентской кампании. Там выигрывали проевропейские партии, но после подсчета голосов почему-то большинство получала "Грузинская мечта",

– подчеркнул Алексей Буряченко.

Все говорят о фальсификации избирательного процесса. У оппозиции практически не осталось шанса победить, а пророссийские силы делают все, чтобы окончательно затянуть страну в сферу влияния Кремля.

Приведут ли протесты к свержению власти?

Сегодня Грузия фактически проходит проверку на зрелость гражданского общества и свою готовность к изменениям. Если люди понимают, что не хотят двигаться к сближению с Россией, то должны отстаивать свои права.

Конечно, россияне будут прибегать к манипуляциям, приходить к власти, если не политическим путем, то через силовое давление,

– добавил политолог.

Сегодняшние протесты – это последняя надежда на то, что Грузия все-таки останется в контуре стран, которые готовы отказываться от азиатского влияния и которые видят свое будущее совместно с цивилизованной Европой.

"Но сейчас трудно сказать, какими будут результаты, удастся ли оппозиции доказать свою правоту, поднять людей не только в столице, но и в других городах Грузии", – отметил Алексей Буряченко.

Он добавил, что Украина поддерживает грузин в стремлении к европейскому развитию, свободы слова и демократии.

Что происходит в Грузии?