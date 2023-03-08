Не без участі Росії: для чого влада Грузії протягує закон про "іноагентів"

У Грузії спалахнули протести через ухвалення у першому читанні парламентом країни скандального закону про "про іноагентів". Є 2 ключових причини, чому грузинський уряд протягує цей закон.

Це якщо винести за дужки російський фактор, який впливає на ці причини. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.

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Уряду треба додатковий важіль тиску

Першою причиною є те, що влада Грузії не дуже впевнено себе почуває. Отже, їй потрібен додатковий механізм контролю тих процесів, які відбуваються в суспільстві країни.

У Грузії завжди було розвиненим громадянське суспільство. Зокрема, на рівні громадських організацій, які займалися питаннями розвитку демократії, підтримки демократичних тенденцій, а також опозиційних ЗМІ. Такий закон дає додаткові важелі тиску на це поле та можливість його контролювати,

– пояснив політолог.

Ба більше, цей закон дозволяє визнавати "іноагентами" окремих людей та висилати їх з країни. Тобто це такий "зручний" спосіб боротьби з опозицією, щоб або вислати її представників, або створити умови, щоб вони виїхали самостійно.

Перекладання відповідальності за проблеми з євроінтеграцією

Друга причина ж полягає у тому, що грузинська влада розуміє проблеми, які у них є на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Однак керівництво країни не може сказати населенню, що це виключно його провина. Тож і вигадує історії з такими законами, проти яких категорично виступає ЄС.

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Так, цей закон порушує щонайменше 2 пункти з 12, які Грузія мала виконати, щоб продовжити інтеграцію. А у влади країни з'являється аргумент, мовляв, "ми в Європу хочемо, але нас туди не беруть, бо їм не подобається наше законодавство".