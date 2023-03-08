Не без участия России: для чего власти Грузии протягивают закон об "иноагентах"

В Грузии вспыхнули протесты из-за принятия в первом чтении парламентом страны скандального закона об "иноагентах". Есть две ключевые причины, почему грузинское правительство протягивает этот закон.

Это если вынести за скобки российский фактор, который влияет на эти причины Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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Правительству нужен дополнительный рычаг давления

Первой причиной является то, что власть Грузии не очень уверенно себя чувствует. Следовательно, ей требуется дополнительный механизм контроля тех процессов, которые происходят в обществе страны.

В Грузии всегда было развито гражданское общество. В частности, на уровне общественных организаций, занимавшихся вопросами развития демократии, поддержки демократических тенденций, а также оппозиционных СМИ. Такой закон дает дополнительные рычаги давления на это поле и возможность его контролировать,

– объяснил политолог.

Более того, этот закон позволяет признавать "иноагентами" отдельных людей и высылать их из страны. То есть, это такой "удобный" способ борьбы с оппозицией, чтобы либо выслать ее представителей, либо создать условия, чтобы они уехали самостоятельно.

Перекладывание ответственности за проблемы с евроинтеграцией

Вторая причина заключается в том, что грузинская власть понимает проблемы, которые у нее есть на пути европейской и евроатлантической интеграции. Однако руководство страны не может сказать населению, что это исключительно его вина. Поэтому и придумывает истории с такими законами, против которых категорически выступает ЕС.

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Так, этот закон нарушает по меньшей мере 2 пункта из 12, которые Грузия должна была выполнить, чтобы продолжить интеграцию. А у власти страны появляется аргумент, мол, "мы в Европу хотим, но нас туда не берут, потому что им не нравится наше законодательство".