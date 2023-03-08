Після придушення протесту, опозиційні сили пообіцяли перейти до щоденних протестних акцій "до перемоги". Екслідер Єдиного національного руху (партія Саакашвілі) Ніка Меліа оголосив про новий протест біля парламенту вже сьогодні

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"О третій годині дня (13:00 за Києвом – 24 Канал) ми збираємося на проспекті Руставелі. І це буде повторюватися щодня, поки весь проспект Руставелі (на ньому розташовано парламент - ред.) не стане грузинським, а не російським. Доки ми не досягнемо перемоги", – заявив він.

Нагадаємо, що протягом ночі кілька разів ситуація у центрі Тбілісі ставала "напруженою" і доходило до локальних зіткнень між поліцією та мітингарями.

Поліціанти використовували проти мітингувальників коктейлі Молотова, гумові кулі та водомети. Кількох активних демонстрантів затримали.

Були спроби учасників мітингу прорватися до парламенту, утім, вони подолали лише металеву огорожу.

Після другої ночі спецпідрозділи поліції витіснили майже усіх учасників з-під будівлі. І мітинг, по суті, завершився, хоча окремі групи мітингарів, а також невелика частина поліцейських лишалися у центрі до ранку.

На ситуацію в країні відреагувала президентка Грузії, яка перебуває у США. Саломе Зурабішвілі не лише скасувала всі заплановані в ООН зустрічі. Вона також наголосила на тому, що "накладе вето" на закон про іноагентів.

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