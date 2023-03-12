У нас таке було за уряду Азарова, – аналітик про "євроінтеграцію" Грузії

Протести в Грузії проти законопроєкту про іноагентів, кальку російського закону, тривали декілька днів і досягли своєї мети – грузинська влада відкликала законопроєкт. Протестувальники висували також вимоги про відставку уряду та перевибори до парламенту. Але все це стихло.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що не варто довіряти грузинській владі. Про це він розповів 24 Каналу. Він уточнив, що цей законопроєкт нібито відхили, але не відкликали і впродовж місяця його можуть знову поставити на голосування.

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Ведеться гра з опозицією

За його словами, президентка Саломе Зурабішвілі та прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі – це ставленики типового проросійського олігарха Грузії Бідзіни Іванішвілі, яких він привів до влади.

Заява президентки Грузії, що вона підтримує мітингувальників, це маніпуляція. Такий різкий відхід від наполегливості до ухвалення закону про іноагентів свідчить про те, що зараз ведеться гра з опозицією,

– переконаний аналітик.

На його думку, Грузія зараз не готова до серйозних акцій протесту.

Грузини молодці, що вийшли на вулиці проти закону про іноагентів. Але проблема в тому, що вони самі привели до влади в Грузії проросійські сили. Ці сили там всюди. Там немає підстав говорити про те, що найближчі перспективи Грузії – європейське майбутнє,

– зауважив Клочок.

Він згадав, як загравали свого часу з українцями Азаров і Янукович. Вони активно інтегрували українське законодавство до стандартів ЄС. Навіть готувалась заява про Угоду про асоціацію з ЄС.

"А потім Янукович різко відмовився від неї, щоб отримати лояльність Росії. Він грався з українцями і зараз така сама історія відбувається в Грузії", – вважає експерт.

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Без лідера перспективи у протестів немає

Клочок наголосив, що єдиний варіант для Грузії – конкретно формувати свої вимоги і домагатися, щоб влада була змінена. Але їм вибивають всі підстави для цього, перетворюючи протестний рух на маргінальний. Без лідера перспективи у протестів немає.

"Знаю особисто багато грузинських опозиціонерів, які перебувають в Україні. Вони говорять, що "вони тут, аби змінити ситуацію в Грузії". Але зараз дуже слушний момент повертатися по можливості до Грузії підіймати і очолювати протестний рух, щоб він став більш радикальним", – підкреслив Валерій Клочок.

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