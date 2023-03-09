Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. У Росії, за його словами, теж усе розпочиналося з ухвалення відповідного закону.

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Путін втрачає свій вплив

Гудков зазначив, що Грузія зараз постала на шляху між майбутнім і минулим. Бідзіна Іванішвілі, можливо, не повністю путінський, але у нього є серйозні зобов'язання перед кремлівським диктатором. Адже у 2012 році Путін підтримав його балотування на виборах у Грузії та дозволив швидко продати свій бізнес у Росії.

Путін розуміє, що втрачає свій вплив практично всюди, але це не означає, що він змирився із цим,

– вважає опозиційний політик.

Наприклад, зауважив він, Путін зараз намагається відновити свій вплив у Грузії, Вірменії, Болгарії на Кіпрі. Наразі це питання намагається вирішити саме в Грузії.

Гудков прокоментував протести в Грузії та спробу Путіна відновити там свій вплив: дивіться відео

Закон про іноагентів є калькою російською

У самій же Грузії, наголосив політик, нині відбуваються доволі тривожні події, зокрема, арешт Саакашвілі, що є певним індикатором. Зрозуміло, що зараз йде боротьба проти закону щодо іноагентів.

Те, що зараз у парламенті Грузії йде, – це точнісінько російський закон, який дозволяє будь-кого визнати іноземним агентом і розібратися із ним,

– заявив Гудков.

У Росії, додав опозиційний політик, теж з цього розпочиналося, а завершилося тим, що всі зараз бачать – найжорстокішою, найкривавішою війною в Європі за останні 80 років.

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