Росія вже "закипає": Подоляк припустив, що запустить там низку бунтів

У російській республіці Башкортостан спалахнули масові бунти. Протестувальники закликають жителів інших національних республік країни-агресора виходити на мітинги. Революційний процес в Росії дозволить здійснити перерозподіл впливів, можливостей та обновить систему, яка йде в глухий кут.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він сказав, що може спричинити масштабування протестів в Росії.

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Що турбує громадян Росії

На думку радника голови ОПУ, протести у Росії будуть самомасштабовуватись після того, якщо десь станеться "кривава неділя" (день розстрілу і розгону 2,5-тисячної мирної демонстрації в Санкт-Петербурзі у 1905 році – 24 Канал). Протести розростатимуться Росією, якщо відбудеться не просто зіткнення з силовиками або росгвардією, а якщо внаслідок зіткнення будуть жертви.

Це буде точно. Всі процеси, які проходять в Росії – це поступове закипання. Це не означає, що це завтра вибухне,

– зауважив Подоляк.

Наразі країна-агресор активно закликає Україну сісти за стіл переговорів, щоб Кремль міг виділити трохи грошей на внутрішні потреби, соціальні програми та владнати розлад.

Зокрема, зараз на території агресора проходить виставка "замерзаючої Європи в Росії". Росіяни хотіли, щоб Париж та Берлін замерзли, а в результаті замерзає Новосибірськ, Чита, Пенза та інші російські міста.

Росіяни сьогодні поступово занурюються в те, що хотіли, щоб мали українці. Але окупанти отримали це з природних причин – з нездатності управлінської вертикалі Росії,

– мовив Подоляк.

Крім цього, у країни-терориста поступово накопичується дефіцит грошей. Зокрема, глава російського мініфіна Антон Сілуанов говорить, що в Росії є 40 трильйоні рублів накопичень громадян, які влада може вилучити та використати.

Водночас пропагандисти не мають пояснень, чому "триденна війна" йде вже практично два роки. Перші пів року повномасштабного вторгнення пересічні росіяни вірили у байки пропагандистських програм про те, що Росія буквально вже завтра буде "атакувати" Варшаву, Берлін та інші міста, але зараз вже ні.

Як на росіян вплине поразка на фронті

Руйнівні процеси у Росії також важливий суттєвий тактичний прорив України та тактична поразка ворожої армії по лінії фронту. Будь-який прорив України вплине на психоемоційний стан росіян й остаточно розвалить все, що досі тримається в Росії.

Не виключено, що саме звільнення Криму буде рушієм до перемоги, адже півострів – сакральне місце для Владіміра Путіна. Зараз Збройні Сили України ефективно відпрацьовують по повітряному простору Криму та чорноморській акваторії, що свідчить про інструментальні спроможності України.

"Якщо буде масштабовано використання цих інструментів й суттєво збільшений вогневий вплив на півострів Крим, це може пришвидшити деякі процеси. Проте по лінії фронту немає різниці, де станеться обвал", – додав радник голови ОПУ.

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