Россия уже "закипает": Подоляк предположил, что запустит там ряд мятежей
В российской республике Башкортостан вспыхнули массовые бунты. Протестующие призывают жителей других национальных республик страны-агрессора выходить на митинги. Революционный процесс в России позволит осуществить перераспределение воздействий, возможностей и обновит идущую в тупик систему.
Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу выразил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он сказал, что может повлечь за собой масштабирование протестов в России.
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Что беспокоит граждан России
По мнению советника главы ОПУ, протесты в России будут самомасштабироваться после того, если где-нибудь произойдет "кровавое воскресенье" (день расстрела и разгона 2,5-тысячной мирной демонстрации в Санкт-Петербурге в 1905 году – 24 Канал). Протесты будут разрастаться Россией, если произойдет не просто столкновение с силовиками или росгвардией, а если в результате столкновения будут жертвы.
Это будет точно. Все процессы, которые проходят в России – это постепенное закипание. Это не значит, что это завтра взорвется,
– заметил Подоляк.
В настоящее время страна-агрессор активно призывает Украину сесть за стол переговоров, чтобы Кремль мог выделить немного денег на внутренние нужды, социальные программы и уладить разлад.
В частности, сейчас на территории агрессора проходит выставка "замерзающей Европы в России". Россияне хотели, чтобы Париж и Берлин замерзли, а в результате замерзают Новосибирск, Чита, Пенза и другие российские города.
Россияне сегодня постепенно погружаются в то, что хотели, чтобы имели украинцы. Но оккупанты получили это по естественным причинам – по неспособности управленческой вертикали России,
– сказал Подоляк.
Кроме того, у страны-террориста постепенно накапливается дефицит денег. В частности, глава российского минифина Антон Силуанов говорит, что в России есть 40 триллионов рублей накоплений граждан, которые власти могут изъять и использовать.
В то же время у пропагандистов нет объяснений, почему "трехдневная война" идет уже практически два года. Первые полгода полномасштабного вторжения рядовые россияне верили в басни пропагандистских программ о том, что Россия буквально уже завтра будет "атаковать" Варшаву, Берлин и другие города, но сейчас уже нет.
Как на россиян повлияет поражение на фронте
Разрушительные процессы в России также важный существенный тактический прорыв и тактическое поражение вражеской армии по линии фронта. Любой прорыв Украины окажет влияние на психоэмоциональное состояние россиян и окончательно развалит все, что до сих пор держится в России.
Не исключено, что именно освобождение Крыма будет двигателем к победе, ведь полуостров – сакральное место для Владимира Путина. В настоящее время Вооруженные Силы Украины эффективно отрабатывают по воздушному пространству Крыма и черноморской акватории, что свидетельствует об инструментальных возможностях Украины.
"Если будет масштабировано использование этих инструментов и существенно увеличено огневое влияние на полуостров Крым, это может ускорить некоторые процессы. Однако по линии фронта нет разницы, где произойдет обвал", – добавил советник главы ОПУ.
Протесты в Башкирии: что известно
- 15 января в городе Баймак, расположенном в республике Башкортостан, состоялась большая акция протеста. Люди собрались возле суда, где выносили приговор местному активисту Фаилю Алсинову, обвиняемому в "разжигании межнациональной розни" – экстремизме.
- Полиция и "росгвардия" стали блокировать дороги, а в городе вообще отключили интернет. Впоследствии силовики стали жестко задерживать протестующих, в частности, бить людей дубинками и травить слезоточивым газом.
- Башкирка опубликовала в сети видео, в котором призвала земляков вернуться на родину с войны в Украине для защиты своей земли и своего народа.
- Вечером 17 января протесты в городе Баймак стихли, однако начали появляться призывы обновить их 19 января в столице Уфа. Отметим, что во время протестов пострадали 40 человек, шестерых протестующих арестовали.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Западу пора готовиться к распаду России. В ГУР прогнозируют, что протесты будут масштабироваться, ведь нацменьшинства не хотят "гибнуть за Марьинку или Мелитополь".