Локальні перестрілки в Алмати, смерть дитини: хроніка подій у Казахстані 8 січня

На вихідних люди у Казахстані продовжили виходили на масові акції протесту. Щоправда, у значно меншій кількості. В окремих регіонах країни тривають локальні перестрілки та сутички із силовиками.

:Про все, що трапилося за сьогодні, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Зверніть увагу! Інформація про події, які відбуваються в Казахстані, вказана за київським часом. Різниця становить 4 години.

11:20 – під час перестрілки в Алмати загинула дитина. Життя 11-річного хлопчика обірвалося, ймовірно, під час невдалого нічного штурму міста 5 січня.

10:19 – силовики затримали 11 організаторів масових акцій протесту. Двом з них вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Загалом же у Казахстані затримали 4404 особи.

10:12 – прессекретар Нурсултана Назарбаєва заявив, що колишній президент Казахстану не тікав з країни і нібито перебуває у столиці. За його словами, там політик проводить консультативні зустрічі.

10:00 – чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 10 січня днем загальнонаціональної жалоби через численні жертви у низці регіонів країни.

9:52 – в Актау почали затримувати протестувальників, які відмовилися покинути головну площу міста. Щонайменше трьох людей вже посадили в автозак за те, що вони стали суперечити прокурору і відмовилися розходитися.

9:41 – у найбільшому місті Казахстану Алмати тривають локальні перестрілки. На в'їздах та виїздах із міста встановлюють блокпости. Цим займаються люди у формі без розпізнавальних знаків.

Як виглядає Алмати після погромів / Фото з телеграм-каналу ЧТД

9:13 – на тлі протестів у Казахстані Держдепартамент США дозволив співробітникам свого генконсульства в Алмати покинути країну.

8:30 – у Казахстані влада затримала колишнього голову Комітету національної безпеки країни Каріма Масімова. Комітет національної безпеки розпочав досудове розслідування за фактом державної зради.

Протести у Казахстані: головне

Масові акції розпочалися у Казахстані 3 січня з невдоволення різким зростанням цін на скраплений газ, але за кілька днів вимоги мітингувальників стали більш політичними.

Ситуація стрімко розвивається: на третю добу протести охопили всю країну, почалися зіткнення із застосуванням світло-шумових гранат, а уряд відправили у відставку.

До вечора 5 січня протестувальники захопили низку урядових будівель. В Алмати зранку 6 січня почали зачистку від мітингувальників.

У НАТО закликали Казахстан утриматися від насилля під час протестів і продовжити діалог.

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