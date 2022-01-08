Локальные перестрелки в Алматы, смерть ребенка: хроника событий в Казахстане 8 января
Источник:24 канал
На выходных люди в Казахстане продолжили массовые акции протеста. Правда, в значительно меньшем количестве. В отдельных регионах страны продолжаются локальные перестрелки и столкновения с силовиками.
Обо всем, что случилось за сегодня, читайте в материале 24 канала.
Важно Войска ОДКБ, первые жертвы и мародерство: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане
Обратите внимание! Информация о событиях, которые происходят в Казахстане, указана по киевскому времени. Разница составляет 4 часа.
12:13 – казахстанские силовики таки установили полный контроль на въезде в Алматы. Они установили блокпосты и проверяют каждую машину.
11:32 – глава Казахстана поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Касым-Жомарт Токаев подробно информировал о складывающейся в стране ситуации и поблагодарил за помощь со стороны партнеров по ОДКБ.
11:20 – во время перестрелки в Алматы погиб ребенок. Жизнь 11-летнего мальчика оборвалась, вероятно, во время неудачного ночного штурма города 5 января.
11:11 – в результате обстрела во время жестоких протестов погиб 22-летний израильтянин. Его родные утверждают, что он не участвовал в протестах, а просто шел на работу.
10:19 – силовики задержали 11 организаторов массовых акций протеста. Двоим из них уже избрали меру пресечения в виде ареста. Всего же в Казахстане задержали 4 404 человек.
10:12 – пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева заявил, что бывший президент Казахстана не сбегал из страны и якобы находится в столице. По его словам, там политик проводит консультативные встречи.
10:00 – действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура из-за многочисленных жертв в ряде регионов страны.
9:52 – в Актау начали задерживать протестующих, которые отказались покинуть главную площадь города. По меньшей мере трех человек уже посадили в автозак за то, что они стали противоречить прокурору и отказались расходиться.
9:41 – в крупнейшем городе Казахстана Алматы продолжаются локальные перестрелки. На въездах и выездах из города устанавливают блокпосты. Этим занимаются люди в форме без опознавательных знаков.
Как выглядит Алматы после погромов / Фото из телеграм-канала ЧТД
9:13 – на фоне протестов в Казахстане Госдепартамент США разрешил сотрудникам своего генконсульства в Алматы покинуть страну.
8:30 – в Казахстане власти задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности страны Карима Масимова. Комитет национальной безопасности начал досудебное расследование по факту государственной измены.
Протесты в Казахстане: главное
- Массовые акции начались в Казахстане 3 января с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
- Ситуация стремительно развивается: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением свето-шумовых гранат, а правительство отправили в отставку.
- К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий. В Алматы утром 6 января начали зачистку от митингующих.
- В НАТО призвали Казахстан воздержаться от насилия во время протестов и продолжить диалог.
Протесты в Казахстане набрали новые обороты: смотрите видео