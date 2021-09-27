Протистояння у Косово: що та чому сталося та яка ситуація станом на 27 вересня
Джерело:24 канал
Упродовж 26 вересня сербські військові літаки знову пролітали біля кордону з Косово. Регіон патрулювали й гелікоптери KFOR (міжнародні сили у Косово під керівництвом НАТО).
А все тому, що на межі Косово та Сербії тиждень тому, 20 вересня, несподівано виникла серйозна напруга. Річ у тім, що Приштина відмовилася визнавати автомобілі на сербських номерах.
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Протистояння у Косово триває вже тиждень: міжнародна спільнота вимагає схаменутися
Цікаво, що достеменно такий же крок – про невизнання номерів авто – зробила Сербія, коли Косово проголосило незалежність у 2008. Косовари саме цим і аргументували своє рішення запровадити автозміни.
Хай там як, а серби (яких на півночі Косово більшість) на знак протесту заблокували дві дороги. І тоді влада Косово ввела сили спеціального призначення на їхні землі.
Серби заблокували дороги у Косово / Фото АР
Тут вже обурився офіційний Бєлград – і одразу почав стягувати до кордону військові сили.
- 25 вересня косовари звинуватили сербів у напади на офіси МВС.
- Того ж дня, як і наступного, у небі помітили військові літаки.
Президент Сербії Александар Вучич наказав військам посилити бойову готовність.
Бєлград вивів війська до кордону з Косово / Фото АР
На щастя, жертв протистояння наразі немає, але ситуація дуже напружена, як зазначили у "Радіо Свобода".
Президентка Косово Вйоса Османі-Садріу перервала свій візит до Нью-Йорка та участь в Генасамблеї ООН, вона повертається додому. Також вже довелося втручатися і міжнародній спільноті.
- Представник Євросоюзу Жозеп Боррель написав у твітері, що необхідно негайно припинити сварку: "Будь-які подальші провокації, односторонні або неузгоджені дії – неприпустимі".
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що просто "життєво важливо, щоб Бєлград і Приштина виявили стриманість і повернулися до діалогу".
Представник Держдепу США з питань Балкан Габріель Ескобар вирушить до Брюсселя для обговорення ситуації. У перемовинах мали б взяти участь обидві сторони протистояння та ЄС.
"Закликаємо Косово та Сербію знову відкрито, серйозно та негайно залучитися", наголосили у США, до дискусії задля "деескалації ситуації та уникнення дій, які посилюють напруженість".
А проте влада Сербії думає інакше, як пише Al Jazeera.
- Президент Вучич обурений, що тиждень світ мовчав, поки косовари тиснули на сербів на півночі регіону.
- І раптом, мовляв, коли сербський літак побачили в небі, то запанікували й почали висловлювати занепокоєння.