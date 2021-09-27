Противостояние в Косово: что и почему произошло и какова ситуация на 27 сентября

В течение 26 сентября сербские военные самолеты вновь пролетали у границы с Косово. Регион патрулировали и вертолеты KFOR (международные силы в Косово под руководством НАТО).

А все потому, что на границе Косово и Сербии неделю назад, 20 сентября, неожиданно возникло серьезное напряжение. Дело в том, что Приштина отказалась признавать автомобили на сербских номерах.

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Противостояние в Косово продолжается уже неделю: международное сообщество требует опомниться

Интересно, что точно такой же шаг – о непризнании номеров авто – сделала Сербия, когда Косово провозгласило независимость в 2008. Косовары именно этим и аргументировали свое решение ввести автоизменения.

Так или иначе, а сербы (которых на севере Косово большинство) в знак протеста заблокировали две дороги. И тогда власти Косово ввели силы специального назначения на их земли.



Сербы заблокировали дороги в Косово / Фото АР

Тут уже возмутился официальный Белград – и сразу начал вести к границе военные силы.

25 сентября косовары обвинили сербов в нападениях на офисы МВД.

В тот же день, как и в следующий, в небе заметили военные самолеты.

Президент Сербии Александар Вучич приказал войскам усилить боевую готовность.



Белград вывел войска к границе с Косово / Фото АР

К счастью, жертв противостояния пока нет, но ситуация очень напряженная, как отметили в "Радио Свобода".

Президент Косово Вйоса Османи-Садрия прервала свой визит в Нью-Йорк и участие в Генассамблее ООН, она возвращается домой. Также уже пришлось вмешиваться и международному сообществу.

Представитель Евросоюза Жозеп Боррель написал в твиттере, что необходимо немедленно прекратить ссору: "Любые дальнейшие провокации, односторонние или несогласованные действия – недопустимы".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что просто "жизненно важно, чтобы Белград Приштина проявили сдержанность и вернулись к диалогу".

Представитель Госдепа США по вопросам Балкан Габриэль Эскобар поедет в Брюссель для обсуждения ситуации. В переговорах должны принять участие обе стороны противостояния и ЕС.

"Призываем Косово и Сербию снова открыто, серьезно и немедленно приобщиться", отметили в США, к дискуссии ради "деэскалации ситуации и избежать действий, которые усиливают напряженность".

Тем не менее власти Сербии думают иначе, как пишет Al Jazeera.

Президент Вучич возмущен, что аж неделю мир молчал, пока косовары давили на сербов на севере региона.

что аж неделю мир молчал, пока косовары давили на сербов на севере региона. И вдруг, мол, когда сербский самолет увидели в небе, то запаниковали и начали выражать беспокойство.