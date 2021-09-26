Говорится также о необходимости снизить эскалацию в регионе. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Жозеп Боррель призвал к деэскалации конфликта
Сербии и Косово надо безоговорочно снизить эскалацию ситуации на местах путем немедленного вывода специальных полицейских подразделений и демонтажу блокпостов,
– заявил Боррель.
Политик также добавил, что недопустимыми являются дальнейшие провокации, односторонние и несогласованные действия. Он считает, что Белград и Приштина должны найти выход из ситуации и договориться о дальнейших действиях, а Евросоюз будет поддерживать их усилия.
В Евросоюзе сторонам напомнили об ответственности
Верховный представитель Евросоюза заявил: "И косовские, и сербские лидеры несут полную ответственность за любые риски по безопасности и благополучию местных общин как в Косово, так и в Сербии".
Боррель напомнил, что подчеркнул это в своих телефонных разговорах с президентом Вучичем и премьер-министром Курти на этой неделе. Также политики на днях приедут в Брюссель. В Евросоюзе это назвали "первым позитивным шагом".
Сербия заявила о "молчании" мира
Президент Сербии Александар Вучич заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о "молчании" мира.
Полная оккупация севера Косово и Метохии Приштинским спецназом длится седьмой день "под громкое молчание" международного сообщества,
– заявил Вучич.
Президент также заверил, что Сербия выполняет все взятые на себя международные обязательства. Собеседники договорились оставаться в контакте "для сохранения мира и стабильности в регионе".
Коротко о конфликте между Косово и Сербией
- 20 сентября Косово запретило въезд автомобилей с сербскими номерами. Водителям приказали менять номерные знаки на временные. Из-за этого возникло напряжение в отношениях с Сербией.
- Кстати, так давно делают для въезда в Сербию, однако зеркальное действие Косово вызвало напряжение не без того "холодных" отношений между правительствами.
- 25 сентября Сербия начала стягивать танки к границе с Косово. Также очевидцы замечали тяжелую технику. Впоследствии сербы подняли вертолет и российский истребитель.
- Сербский аналитик Душан Янджич не исключает, что обострение может перерасти в войну.