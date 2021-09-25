Авиацию сербской армии направили на территорию пограничного перехода для патрулирования. Их аплодисментами встретили сербы, которые были в Яринье.

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Российские вертолеты и истребитель

Вертолеты сербской армии появляются в небе над Яринье уже второй день подряд. Они пролетели над переходом в течение нескольких минут, а спецподразделения полиции Косово молча наблюдали за ними.

Российские вертолеты Ми-35 над Яринье: смотрите видео

МиГи пролетели над Яринье 25 сентября дважды: сперва около полудня, а потом снова около 14 часов. Их приветственными аплодисментами встретили сербы, которые были на пограничном переходе. В знак протеста они круглосуточно перекрывают там движение.

Истребитель МиГ над границей Сербии с Косово: смотрите видео

Как российские самолеты оказались в Сербии

Ми-35 – экспортный транспортно-боевой вертолет, который производит Россия и поставляет другим странам, в том числе и Сербии. Миг-29 – многоцелевой истребитель четвертого поколения.

Последние в Сербию доставили из Беларуси в апреле 2021 года.

Почему растет напряжение между Косово и Сербией