Авіацію сербської армії направили на територію прикордонного переходу для патрулювання. Їх оплесками зустріли серби, які були у Яріньє.

Ба більше Сербія стягує танки і важку техніку до кордону з Косово: відео з місця події

Російські вертольоти і винищувач

Вертольоти сербської армії з'являються у небі над Яріньє вже другий день поспіль. Вони пролетіли над переходом протягом кількох хвилин, а спецпідрозділи поліції Косова мовчки спостерігали за ними.

Російські вертольоти Мі-35 над Яріньє: дивіться відео

МіГи моменти пролетіли над Яріньє 25 вересня двічі: спершу полудня, а потім знову близько 14 години. Їх вітальними оплесками зустріли серби, які були на прикордонному переході. На знак протесту вони цілодобово перекривають там рух.

Винищувач МіГ над межею Сербії з Косово: дивіться відео

Як російські літаки опинилися в Сербії

Мі-35 – експортний транспортно-бойовий вертоліт, який виготовляє Росія і постачає іншим країнам, зокрема і Сербії. МіГ-29 – багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Останні до Сербії доставили з Білорусі у квітні 2021 року.

Чому зростає напруга між Косово і Сербією