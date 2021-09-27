А все потому, что на границе Косово и Сербии неделю назад, 20 сентября, неожиданно возникло серьезное напряжение. Дело в том, что Приштина отказалась признавать автомобили на сербских номерах.
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Противостояние в Косово продолжается уже неделю: международное сообщество требует опомниться
Интересно, что точно такой же шаг – о непризнании номеров авто – сделала Сербия, когда Косово провозгласило независимость в 2008. Косовары именно этим и аргументировали свое решение ввести автоизменения.
Так или иначе, а сербы (которых на севере Косово большинство) в знак протеста заблокировали две дороги. И тогда власти Косово ввели силы специального назначения на их земли.
Сербы заблокировали дороги в Косово / Фото АР
Тут уже возмутился официальный Белград – и сразу начал вести к границе военные силы.
- 25 сентября косовары обвинили сербов в нападениях на офисы МВД.
- В тот же день, как и в следующий, в небе заметили военные самолеты.
Президент Сербии Александар Вучич приказал войскам усилить боевую готовность.
Белград вывел войска к границе с Косово / Фото АР
К счастью, жертв противостояния пока нет, но ситуация очень напряженная, как отметили в "Радио Свобода".
Президент Косово Вйоса Османи-Садрия прервала свой визит в Нью-Йорк и участие в Генассамблее ООН, она возвращается домой. Также уже пришлось вмешиваться и международному сообществу.
- Представитель Евросоюза Жозеп Боррель написал в твиттере, что необходимо немедленно прекратить ссору: "Любые дальнейшие провокации, односторонние или несогласованные действия – недопустимы".
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что просто "жизненно важно, чтобы Белград Приштина проявили сдержанность и вернулись к диалогу".
Представитель Госдепа США по вопросам Балкан Габриэль Эскобар поедет в Брюссель для обсуждения ситуации. В переговорах должны принять участие обе стороны противостояния и ЕС.
"Призываем Косово и Сербию снова открыто, серьезно и немедленно приобщиться", отметили в США, к дискуссии ради "деэскалации ситуации и избежать действий, которые усиливают напряженность".
Тем не менее власти Сербии думают иначе, как пишет Al Jazeera.
- Президент Вучич возмущен, что аж неделю мир молчал, пока косовары давили на сербов на севере региона.
- И вдруг, мол, когда сербский самолет увидели в небе, то запаниковали и начали выражать беспокойство.