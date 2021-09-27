А все тому, що на межі Косово та Сербії тиждень тому, 20 вересня, несподівано виникла серйозна напруга. Річ у тім, що Приштина відмовилася визнавати автомобілі на сербських номерах.

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Протистояння у Косово триває вже тиждень: міжнародна спільнота вимагає схаменутися

Цікаво, що достеменно такий же крок – про невизнання номерів авто – зробила Сербія, коли Косово проголосило незалежність у 2008. Косовари саме цим і аргументували своє рішення запровадити автозміни.

Хай там як, а серби (яких на півночі Косово більшість) на знак протесту заблокували дві дороги. І тоді влада Косово ввела сили спеціального призначення на їхні землі.



Серби заблокували дороги у Косово / Фото АР

Тут вже обурився офіційний Бєлград – і одразу почав стягувати до кордону військові сили.

25 вересня косовари звинуватили сербів у напади на офіси МВС.

Того ж дня, як і наступного, у небі помітили військові літаки.

Президент Сербії Александар Вучич наказав військам посилити бойову готовність.



Бєлград вивів війська до кордону з Косово / Фото АР

На щастя, жертв протистояння наразі немає, але ситуація дуже напружена, як зазначили у "Радіо Свобода".

Президентка Косово Вйоса Османі-Садріу перервала свій візит до Нью-Йорка та участь в Генасамблеї ООН, вона повертається додому. Також вже довелося втручатися і міжнародній спільноті.

Представник Євросоюзу Жозеп Боррель написав у твітері, що необхідно негайно припинити сварку: "Будь-які подальші провокації, односторонні або неузгоджені дії – неприпустимі".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що просто "життєво важливо, щоб Бєлград і Приштина виявили стриманість і повернулися до діалогу".

Представник Держдепу США з питань Балкан Габріель Ескобар вирушить до Брюсселя для обговорення ситуації. У перемовинах мали б взяти участь обидві сторони протистояння та ЄС.

"Закликаємо Косово та Сербію знову відкрито, серйозно та негайно залучитися", наголосили у США, до дискусії задля "деескалації ситуації та уникнення дій, які посилюють напруженість".

А проте влада Сербії думає інакше, як пише Al Jazeera.

Президент Вучич обурений, що тиждень світ мовчав, поки косовари тиснули на сербів на півночі регіону.

що тиждень світ мовчав, поки косовари тиснули на сербів на півночі регіону. І раптом, мовляв, коли сербський літак побачили в небі, то запанікували й почали висловлювати занепокоєння.

Довідка: Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008. Її визнали 110 держав, включно зі США та Британією. Україна Косово не визнає, а проте Косово запровадило проти Росії санкції, коли та напала на Україну у 2014. Регіон населяють здебільшого етнічні албанці (понад 90%) і серби.