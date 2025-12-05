"Немає жодних затримок": Сирський розкрив гру Путіна перед Трампом

У Кремлі лише імітують зацікавленість у мирних зусиллях США. Справжні наміри і прагнення росіяни виявляють не за столом переговорів, а на полі бою.

Володимир Путін лише говорить Дональду Трампу про те, що готовий до миру, а тим часом його війська посилюють атаки на фронті. На це звернув увагу Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Чого насправді хоче Росія?

За словами Сирського, очільник Кремля хоче окупувати якомога більше України під прикриттям переговорів.

Головком зазначив, що Москва не показує жодних ознак припинення своїх військових дій.

Немає також жодних пауз чи затримок в операціях ворога. Росіяни продовжують просуватися, намагаючись захопити якомога більше нашої території.

Олександр Сирський уточнив, що зараз уздовж лінії фронту агресор зосередив понад 700 тисяч військових.

Окремо генерал прокоментував так званий американський мирний план, який передбачає відмову Києва від усієї Донеччини. Головком підкреслив, що віддавати території просто так – це для українців неприйнятно. Справедливий мир – це припинення бойових дій на лінії зіткнення.

Що відомо про "мирний план" Трампа?