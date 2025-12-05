"Немає жодних затримок": Сирський розкрив гру Путіна перед Трампом
- Володимир Путін заявляє про готовність до миру, але російські війська посилюють атаки.
- Олександр Сирський назвав справжні наміри Росії.
У Кремлі лише імітують зацікавленість у мирних зусиллях США. Справжні наміри і прагнення росіяни виявляють не за столом переговорів, а на полі бою.
Володимир Путін лише говорить Дональду Трампу про те, що готовий до миру, а тим часом його війська посилюють атаки на фронті. На це звернув увагу Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Дивіться також У Сухопутних військах прокоментували заяви про порушення прав військових у штурмових підрозділах
Чого насправді хоче Росія?
За словами Сирського, очільник Кремля хоче окупувати якомога більше України під прикриттям переговорів.
Головком зазначив, що Москва не показує жодних ознак припинення своїх військових дій.
Немає також жодних пауз чи затримок в операціях ворога. Росіяни продовжують просуватися, намагаючись захопити якомога більше нашої території.
Олександр Сирський уточнив, що зараз уздовж лінії фронту агресор зосередив понад 700 тисяч військових.
Окремо генерал прокоментував так званий американський мирний план, який передбачає відмову Києва від усієї Донеччини. Головком підкреслив, що віддавати території просто так – це для українців неприйнятно. Справедливий мир – це припинення бойових дій на лінії зіткнення.
Що відомо про "мирний план" Трампа?
- Наприкінці листопада у ЗМІ опублікували так званий мирний план Трампа. Він вимагав від України поступитися усією Донеччиною, відмовитися від НАТО, скоротити ЗСУ і "пробачити" воєнні злочини окупантів.
- У результаті переговорів з американцями українській делегації вдалося внести правки у документ. Із 28 пунктів залишилося 20.
- 2 грудня посланці Трампа провели переговори з Путіним у Москві. За словами диктатора, Росія відкинула деякі пункти плану. Диктатор заявив, що, мовляв, якщо Україна добровільно не вийде з Донбасу, її виженуть військовим способом.
- 4 грудня очільник української переговорної групи зустрівся зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. На 5 грудня запланована ще одна зустріч.