"Нет никаких задержек": Сырский раскрыл игру Путина перед Трампом

В Кремле лишь имитируют заинтересованность в мирных усилиях США. Настоящие намерения и стремления россияне проявляют не за столом переговоров, а на поле боя.

Владимир Путин лишь говорит Дональду Трампу, что готов к миру, а тем временем его войска усиливают атаки на фронте. На это обратил внимание Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Чего на самом деле хочет Россия?

По словам Сырского, глава Кремля хочет оккупировать как можно больше Украины под прикрытием переговоров.

Главком отметил, что Москва не показывает никаких признаков прекращения своих военных действий.

Нет также никаких пауз или задержек в операциях врага. Россияне продолжают продвигаться, пытаясь захватить как можно больше нашей территории.

Александр Сырский уточнил, что сейчас вдоль линии фронта агрессор сосредоточил более 700 тысяч военных.

Отдельно генерал прокомментировал так называемый американский мирный план, который предусматривает отказ Киева от всей Донетчины. Главком подчеркнул, что отдавать территории просто так – это для украинцев неприемлемо. Справедливый мир – это прекращение боевых действий на линии соприкосновения.

Что известно о "мирном плане" Трампа?