Путіну варто озиратись, – аналітик сказав, звідки може бути небезпека для диктатора
- Аналітик Марк Тот вважає, що через політику Путіна його оточення може перестати підтримувати диктатора.
- Путіну варто бути обережним з ФСБ, оскільки його влада може швидко і жорстоко закінчитись.
Внутрішня та зовнішня політика Володимира Путіна негативно впливає на становище Росії. Це може призвести до того, що люди з його близького оточення перестануть підтримувати диктатора і на нього очікуватиме дещо погане.
Таку думку 24 Каналу висловив аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики, експерт-міжнародник Марк Тот, зазначивши, що Путін обманює себе. Історія Росії показує, що лідери, такі як він, несподівано, проте швидко і жорстоко втрачають владу.
"Путін, можливо, не бачить чітко тих, хто його оточує. На його місці я б оглядався на ФСБ", – сказав він.
Що може загрожувати Путіну?
За словами Марка Тота, Росія – це поліційна країна із бензоколонкою, до якої прикріплена нація.
Я думаю, коли їм набридне Путін, то будуть зміни. Він, можливо, і думає, що святкує (день народження – 24 Канал) із друзями, але це не так,
– підкреслив аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики.
Він вважає, що довкола кремлівського диктатора люди, які вже не можуть терпіти його політику. Путін руйнує економіку Росії. Виправляти це доведеться протягом довгого часу.
Які у Росії проблеми через війну?
У Росії стрімко бідніє населення. Великі російські компанії й самі громадяни загрузли у боргах та кредитах. Бізнес значної частини громадян стає збитковим.
Росія розпочинає списання частини своєї авіації. До 2030 року вона може втратити третину автопарку. Це пов'язано із санкціями, які впливають на спроможності обслуговувати цивільні повітряні судна.
У Росії стрімко зросли ціни на пальне, як наслідок вартість бензину збільшилась майже на 13%. На це вплинули атаки безпілотників по нафтопереробних заводах країни-агресорки.