Путину стоит оглядываться, – аналитик сказал, откуда может быть опасность для диктатора
- Аналитик Марк Тот считает, что из-за политики Путина его окружение может перестать поддерживать диктатора.
- Путину стоит быть осторожным с ФСБ, поскольку его власть может быстро и жестоко закончиться.
Внутренняя и внешняя политика Владимира Путина негативно влияет на положение России. Это может привести к тому, что люди из его близкого окружения перестанут поддерживать диктатора и его будет ожидать нечто плохое.
Такое мнение 24 Каналу высказал аналитик по нацбезопасности США и внешней политике, эксперт-международник Марк Тот, отметив, что Путин обманывает себя. История России показывает, что лидеры, такие как он, неожиданно, однако быстро и жестоко теряют власть.
"Путин, возможно, не видит четко тех, кто его окружает. На его месте я бы оглядывался на ФСБ", – сказал он.
Что может угрожать Путину?
По словам Марка Тота, Россия – это полицейская страна с бензоколонкой, к которой прикреплена нация.
Я думаю, когда им надоест Путин, то будут изменения. Он, возможно, и думает, что празднует (день рождения – 24 Канал) с друзьями, но это не так,
– подчеркнул аналитик по нацбезопасности США и внешней политике.
Он считает, что вокруг кремлевского диктатора люди, которые уже не могут терпеть его политику. Путин разрушает экономику России. Исправлять это придется в течение долгого времени.
Какие у России проблемы из-за войны?
В России стремительно беднеет население. Крупные российские компании и сами граждане погрязли в долгах и кредитах. Бизнес значительной части граждан становится убыточным.
Россия начинает списание части своей авиации. К 2030 году она может потерять треть автопарка. Это связано с санкциями, которые влияют на способности обслуживать гражданские воздушные суда.
В России стремительно выросли цены на топливо, как следствие стоимость бензина увеличилась почти на 13%. На это повлияли атаки беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора.