Путін ніколи нікого не звільняє з посад: чого уникає диктатор

Владімір Путін, імовірно, не зніматиме з посад Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасимова після заколоту Євгенія Пригожина. Річ у тім, що глава Кремля намагається уникати таких кроків із певної причини.

Про це 24 Каналу сказав ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Він не виключає, що будуть лише переміщені якісь російські генерали другого плану.

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Путін ніколи нікого не міняє

Зільбер зазначив, що Путіну не властиві такі речі – він ніколи нікого не міняє. Це, наприклад, як у Давньому Єгипті фараон завжди з'являвся на публіці у золотій масці, щоб у народу було відчуття, що на троні одна й та сама така собі божественна істота.

Ми, до речі, не знаємо, може, там уже давно не Путін, а якийсь із його двійників,

– зіронізував ізраїльський журналіст.

Він зауважив, що чутки про те, що Герасимова і Шойгу зняли з посад, ширяться вже півтора року. Практично після першого провалу росіян – тобто наступу на Київ – йдуть розмови про арешт чи усунення Герасимова.

Чому Путін не звільняє Шойгу і Герасимова: дивіться відео

Чому Путін нікого не звільняє з посад

Ізраїльський журналіст вважає, що там, безумовно, відбувається протистояння. Можливо, якісь генерали другого плану будуть переміщені. Але з суто ідеологічних міркувань малоймовірно, що Путін зніме Шойгу і Герасимова, які є фасадом його диктаторського режиму.

На його думку, Путін може дати командувати війною проти України комусь іншому, як свого часу було з Сєргєєм Суровікіним.

Але реально з посад Путін ніколи нікого не звільняє. Це йому просто не властиво,

– наголосив Зільбер.

Адже, пояснив він, це означатиме, що Путін скоїв кадрову помилку – тоді населення почне замислюватися, чи лише з Шойгу і Герасимовим промахнувся диктатор. Це небезпечно тим, що росіяни почнуть робити висновки, що для Путіна неприпустимо.

Наслідки заколоту Пригожина: коротко

Після заколоту Пригожина в Росії стали активно поширювати інформацію про те, що Шойгу на посаді очільника міноборони можуть таки змінити, військкори навіть називали ім'я ймовірного наступника. Однак в Інституті вивчення війни пояснили, чому Путін не звільнив свого міністра оборони навіть після бунту вагнерівців.

Там також вважають, що Кремль намагатиметься балансувати між тим, аби відновлювати авторитет військового керівництва держави та позбавляти влади тих, хто міг симпатизувати "повстанню" Пригожина. Водночас західні аналітики припускають, що одну з провідних ролей у війні проти України серед російських генералів уже отримав Міхаіл Теплінський.

Глава міноборони Росії Сєргєй Шойгу понад тиждень ніяк не коментував заколот вагнерівців. Аж 3 липня він нарешті розродився бодай якоюсь реакцією на "повстання" Пригожина.