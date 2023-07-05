Путин никогда никого не увольняет с должностей: чего избегает диктатор

Владимир Путин, вероятно, не будет снимать с должностей Сергея Шойгу и Валерия Герасимова после мятежа Евгения Пригожина. Дело в том, что глава Кремля пытается избегать таких шагов по определенным причинам.

Об этом 24 Каналу сказал израильский журналист Цви Зильбер. Он не исключает, что будут только перемещены какие-нибудь российские генералы второго плана.

Читайте также Он был ограничен в своих действиях, – ГУР о жизни Суровикина после мятежа Пригожина

Путин никогда никого не меняет

Зильбер отметил, что Путину не свойственны такие вещи – он никогда никого не меняет. Это, например, как в Древнем Египте фараон всегда появлялся на публике в золотой маске, чтобы у народа было ощущение, что на троне одно и то же божественное существо.

Мы, кстати, не знаем, может, там уже давно не Путин, а какой-то из его двойников,

– сиронизировал израильский журналист.

Он отметил, что слухи о том, что Герасимова и Шойгу сняли с должностей, ходят уже полтора года. Практически после первого провала россиян – то есть наступления на Киев – идут разговоры об аресте либо отранении Герасимова.

Почему Путин не увольняет Шойгу и Герасимова: смотрите видео

Почему Путин никого не увольняет с должностей

Израильский журналист считает, что там безусловно происходит противостояние. Возможно, какие-нибудь генералы второго плана будут перемещены. Но по чисто идеологическим соображениям маловероятно, что Путин снимет Шойгу и Герасимова, являющихся фасадом его диктаторского режима.

По его мнению, Путин может дать командовать войной против Украины кому-то другому, как в свое время было с Сергеем Суровикиным.

Но реально с должностей Путин никогда никого не увольняет. Это ему просто не свойственно,

– подчеркнул Зильбер.

Ведь, объяснил он, это будет означать, что Путин совершил кадровую ошибку – тогда население начнет задумываться, только ли с Шойгу и Герасимовым промахнулся диктатор. Это опасно тем, что россияне начнут делать выводы, что для Путина недопустимо.

Последствия мятежа Пригожина: коротко

После мятежа Пригожина в России стали активно распространять информацию о том, что Шойгу на должности главы минобороны могут сменить, военкоры даже называли имя вероятного преемника. Однако в Институте изучения войны объяснили, почему Путин не уволил своего министра обороны даже после бунта вагнеровцев.

Там также считают, что Кремль постарается балансировать между тем, чтобы восстанавливать авторитет военного руководства государства и лишать власти тех, кто мог симпатизировать "восстанию" Пригожина. В то же время, западные аналитики предполагают, что одну из ведущих ролей в войне против Украины среди российских генералов уже получил Михаил Теплинский.

Глава минобороны России Сергей Шойгу больше недели никак не комментировал мятеж вагнеровцев. Только 3 июля он наконец-то разродился хоть какой-то реакцией на "восстание" Пригожина.