Путін поспішає: військовий експерт сказав, чи може він запустити серійне виробництво "Орешника"
- Ігор Романенко припустив, чи змогла Росія запустити серійне виробництво ракети "Орешник", яка є дуже дорогою у виробництві та запуску.
- Для боротьби з "Орешником" Ігор Романенко пропонує розвивати українську зброю, щоб завдавати ударів по місцях пуску ракет.
Після першого запуску ракети "Орешник" наприкінці 2024 року у Росії заявляли про те, що поставили цю зброю на серійне виробництво. Проте це виглядає малоймовірним, враховуючи те, що "Орешник" є дуже дорогою ракетою щодо виробництва та запуску.
Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко припустив у розмові з 24 Каналом, чи вдалося росіянам поставити виробництво "Орешника" на потік. Також 17 січня було атаковано російській полігон "Капустін Яр" в Астраханській області, звідки ворог здійснює запуск "Орешника".
Чи відбулось серійне виробництво "Орешника"?
Романенко припустив, що наразі росіяни не досягли того, щоб поставити "Орешник" на серійне виробництво.
У них є окремі екземпляри. Також вони роблять потуги, щоб довести експериментальну ракету до того стану, щоб поставити на серійне виробництво. Але цього ще не відбулося,
– підкреслив він.
З цим потрібно боротися, на думку генерал-лейтенанта у відставці, зокрема, завдаючи ударів по полігону "Капустін Яр". А для цього необхідно розвивати, масштабувати українську зброю. І не тільки безпілотні апарати різних типів, але й ракети, які б могли досягати цілей – особливо таких небезпечних, як науково-пускові майданчики.
Зверніть увагу! У Росії повідомили про атаку українських дронів на 4-й Державний центральний міжвидовий полігон "Капустин Яр", звідки ворог запускає "Орешник". Під час атаки на полігоні працювала ППО. Проте дрони поцілили по монтажно-випробувальному корпусі. На полігоні також проводять випробування ракет малої та середньої дальності, крилатих ракет, ракетних комплексів і систем ППО.
"Росіяни здійснюють експериментальні пуски "Орешника" саме з "Капустиного Яру", тому що розгортати нові пускові майданчики в іншому місці – це додаткові кошти, а у них у 2026 році з коштами гірше, чим в минулому", – підкреслив Ігор Романенко.
Він додав, що тенденція зараз не на користь Росії, і Володимир Путін це розуміє. Тому він поспішає на фронті, щоб якомога більше захоплювати нові території, оскільки вікно можливостей невдовзі може зачинитися.
Що відомо про ракету "Орешник"?
Росія вперше завдала удару балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" по Дніпру 21 листопада 2024 року. Згодом Володимир Путін заявив, що Росія планує серійне виробництво цієї зброї.
Очільник Кремля зазначив 1 серпня 2025 року, що Росія буцімто виготовила перший серійний комплекс "Орешника" та першу серійну ракету, яка надійшла до російського війська. Він сказав, що нібито "тепер серія запрацювала".
Крім того, Росія нібито розташувала "Орешник" у Білорусі. Раніше Путін повідомляв, що поставить цю ракету на бойове чергування на білоруській території.
Нагадаємо, що 9 січня 2026 року росіяни вдруге використали "Орешник", завдавши удару по Львівщині.