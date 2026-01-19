Путин спешит: военный эксперт сказал, может ли он запустить серийное производство "Орешника"

После первого запуска ракеты "Орешник" в конце 2024 года в России заявляли о том, что поставили это оружие на серийное производство. Однако это выглядит маловероятным, учитывая то, что "Орешник" является очень дорогой ракетой по производству и запуску.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко предположил в разговоре с 24 Каналом, удалось ли россиянам поставить производство "Орешника" на поток. Также 17 января был атакован российской полигон "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда враг осуществляет запуск "Орешника".

Произошло ли серийное производство "Орешника"?

Романенко предположил, что пока россияне не достигли того, чтобы поставить "Орешник" на серийное производство.

У них есть отдельные экземпляры. Также они делают потуги, чтобы довести экспериментальную ракету до того состояния, чтобы поставить на серийное производство. Но этого еще не произошло,

– подчеркнул он.

С этим нужно бороться, по мнению генерал-лейтенанта в отставке, в частности, нанося удары по полигону "Капустин Яр". А для этого необходимо развивать, масштабировать украинское оружие. И не только беспилотные аппараты различных типов, но и ракеты, которые бы могли достигать целей – особенно таких опасных, как научно-пусковые площадки.

В России сообщили об атаке украинских дронов на 4-й Государственный центральный межвидовой полигон "Капустин Яр", откуда враг запускает "Орешник". Во время атаки на полигоне работала ПВО. Однако дроны попали по монтажно-испытательному корпусу. На полигоне также проводят испытания ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, ракетных комплексов и систем ПВО.

"Россияне осуществляют экспериментальные пуски "Орешника" именно с "Капустиного Яра", потому что разворачивать новые пусковые площадки в другом месте – это дополнительные средства, а у них в 2026 году со средствами хуже, чем в прошлом", – подчеркнул Игорь Романенко.

Он добавил, что тенденция сейчас не в пользу России, и Владимир Путин это понимает. Поэтому он спешит на фронте, чтобы как можно больше захватывать новые территории, поскольку окно возможностей вскоре может закрыться.

Что известно о ракете "Орешник"?